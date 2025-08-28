El Sporting mantiene su interés por Lasha Odisharia para el puesto de extremo

Después del fichaje frustrado de Juan Córdoba, el Sporting puso su lupa sobre un extremo georgiano de la liga de Letonia. Lasha Odisharia fue el escogido para la demarcación de banda, pero las pretensiones económicas de su club, el FC RFS, alejó ambas posturas, de ahí que el Sporting buscase en el mercado otros nombres como el de Dani Luna, que al final ha terminado por irse cedido al Huesca.

Es por eso que el Sporting parece haber reactivado la opción del georgiano. La postura del FC RFS sigue siendo la misma, exigiendo unas cantidades que, por el momento, parecen difíciles de asumir para el Sporting. Sin embargo, parece que se podría hacer una nueva oferta que se ajuste más al dinero que demandan.

Falta menos de una semana para el final del mercado y el interés del atacante de 22 años es el de jugar en el Sporting o, por lo menos, lejos de su club actual. En los últimos compromisos del FC RFS, Odisharia no ha estado convocado, cuando la temporada anterior fue una de las piezas claves de su equipo.

El FC RFS pagó en 2024 unos 300.000 euros al Dinamo Tbilisi para firmar a este habilidoso atacante georgiano, que ha sido seguido por el equipo de dirección deportiva de Orlegi Sports a través de vídeos. Odisharia tiene experiencia en competición europea: ha sido importante para el FC RFS en Europa League -marcó de hecho un gol al Galatasaray-. La pasada campaña disputó 33 partidos, marcando 2 goles. No solo actuó como extremo derecho, llamativamente también se desenvolvió como interior izquierdo y derecho e incluso como lateral.

Este verano, tras haber quedado su club ha quedado campeón de la Liga Letonia, ha disputado el último encuentro el pasado 12 de julio en la copa de Letonia. Sin embargo, no ha estado convocado en los últimos compromisos de su equipo en la fase previa de acceso a la Conference Europa League.