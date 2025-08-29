Ambientazo en El Molinón: hermandad entre asturianos y leoneses y el primer gran recibimiento de la temporada no defrauda
Gran ambiente antes de un partido para el que se han agotado las entradas
El Sporting y la Cultural Leonesa se dan la mano este viernes no solo en El Molinón, sino también en la previa, ya dos horas antes del choque, en un ambiente de hermandad que borra cualquier frontera. "Eso de que nos separe la cordillera Cantábrica no tiene nada que ver para no sentirnos hermanos", comenta entre risas Sofía Rodríguez, sportinguista "desde chiquitita". A su lado, el leonés Fernando Casielles se queja del peaje del Huerna: "Llevarnos bien con los asturianos sale caro", suelta con tono indignado pero cómplice.
Miles de personas animaban ya la explanada a falta de más de una hora para el inicio, aunque no son más porque buena parte de la parroquia rojiblanca apura la tarde en el hípico, esperando el último salto para cruzar apenas unas calles y sumarse a la fiesta del fútbol, con el cartel de "no hay billetes" colgado en la taquilla de El Molinón.
El Elche-Levante sirve de telonero en las pantallas, un duelo que poco tiene que ver con la cita que une hoy a gijoneses y leoneses. Pero fútbol es fútbol y más siu hay puntos de la Liga Fantasy en juego... La verdadera función está por empezar: un partido con aroma a gran ambiente y, sobre todo, a hermandad.
Y como gran preludio, el primer recibimiento de la temporada, convocado por la Peña Ultra Boys y que fue demostración de lo en forma que está la afición rojiblanca, peso a los sinsabores de la anterior campaña. Humo, bengalas y cánticos se entrecruzaron en un espectacular ritual para recibir al Sporting junto al estadio más antiguo del fútbol español.
