El entrenador de la Cultural, tras la victoria del Sporting: "Hemos minimizado todas las fortalezas del rival"

Raúl Llona, entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, consideró en rueda de prensa que su equipo había logrado reducir considerablemente las fortalezas del Sporting tras la victoria rojiblanca por 1-0.

El técnico logroñés comentó que "teníamos claro que veníamos a un campo donde el rival nos iba a someter por la inercia de las dos victorias. En líneas generales, en el primer tiempo, hemos estado bien. Hemos minimizado todas las fortalezas del rival."

Respecto al segundo tiempo, destacó que "hemos intentado aguantar, pero tras un mal despeje nuestro nos han hecho el gol. Preveíamos que ellos tuvieran esa capacidad de dominio al ser locales y con nuestro planteamiento"

Por último, respecto a los minutos finales, Llona opinó que "os ha faltado mucha más presencia en área. El perfil de jugadores que teníamos no era el óptimo y en algunos centros laterales nos han faltado efectivos. El rival se ha replegado para mantener el resultado y poder transitar."