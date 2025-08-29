Un evolucionado Sporting vuelve a ganar y es líder: Perrin decide ante la Cultural

Tres de tres para acostarse en lo más alto de la clasificación. El Sporting solo sabe ganar y se impuso a una ordenada Cultural Leonesa en la mejor versión con balón de los rojiblancos. Un tanto de un Perrin imperial, a pase del de siempre, Otero, decidió un partido en el que los rojiblancos merecieron llevarse de manera más holgada. El día del debut como titular de un más que prometedor Amadou, y el del estreno de Loum, los nervios aparecieron en los últimos minutos, sin llegar el rival a neutralizar la ventaja de un equipo en evolución y claramente superior.

Fue un inicio de descubrimientos. El de ver a un Sporting mandón con balón. El de un Amadou referencial. El de un Gelabert bueno hasta sacando de banda. Con el cambio de Amadou por Gaspar respecto al once de la victoria en Ceuta, Garitano dio la punta de ataque al senegalés, devolvió a Otero a la derecha. El equipo brindó un primer tiempo de dominio y control prácticamente absoluto. No dejó salir a la Cultural de su campo en la primera media hora de juego. Acarició el gol ante un rival con línea de cinco atrás y bien parapetado, dando mínima opción a la peligrosa arma rojiblanca llamada contragolpe.

Un saque de banda de Gelabert, sí, de Gelabert, dio la primera ocasión. El palentino añadió a su repertorio con los pies una potente y desconocida habilidad: enviar el balón al punto de penalti a golpe de riñón. La pinchó en semifallo Otero y la rebañó Pablo Vázquez. Voló Edgar Badía, aunque la pelota se fue a un lado de la portería. Tomó el testigo un motivado Amadou. Tardó poco en ganarse al público el delantero llegado desde el filial. La modesta esperanza del aclamado punta que pide la calle y el mercado nunca llega a regalarle al Sporting. Ya se sabía que era fuerte en las disputas y potente al espacio. Dio eso y sentido a cada balón. Se asoció y tuvo el gol a centímetros.

Real Sporting 1 0 Cultural Leonesa Gol: 1-0, min. 54: Perrin. Alineación Real Sporting Yáñez (1); Guille Rosas (1), Pablo Vázquez (1), Perrin (3), Diego Sánchez (1); Nacho Martín (2), Corredera (2); Otero (2), Gelabert (3), Dubasin (2); Amadou (2).

CAMBIOS Gaspar (1) por Amadou, min. 63; Justin (1) por Gelabert, min. 74; Queipo (1) por Dubasin, min. 74; Caicedo (s.c.) por Otero, min. 83 y Loum (s.c.) por Nacho Martín, min. 83. Alineación Cultural Leonesa Cultural Leonesa: Edgar Badía (1); V. García (1), Fornos (1), Barzic (1), Hinojo (0), Larios (1); Luis Chacón (1), Bicho (1), Thiago Ojeda (1), D. Collado (1); Paraschiv (1).

CAMBIOS Pastoriza (1) por Paraschiv, min. 58; Manu Justo (1) por D. Collado, min. 58; Selu Diallo por Bicho, min. 73; Yayo (1) por Fornos, min. 73 y Guzmán Ortega (s.c.) por V. García, min. 81. Daniel Palencia Caballero. Amonestó a los rojiblancos Gelabert, Dubasin, Queipo y Álex Corredera. Por los visitantes, vio la amarilla Thiago Ojeda. El Molinón Enrique Castro Quini: 25.146 espectadores, según datos oficiales.

Incisivo Amadou e inspirado Gelabert

Después de que Otero conectara arriba, con la zurda, la menos buena, un buen centro de Diego Sánchez, un contragolpe armado por Gelabert dejó al Sporting y a El Molinón con la miel en los labios. Gelabert cazó un balón dividido en el centro del campo para iniciar, de primeras, una pared y abrir a la izquierda a la veloz entrada de Dubasin. Corría al corazón del área Amadou, entre dos centrales, y el Pingüino metió el balón por delante, exacto, para que el senegalés se hiciera fuerte entre los rivales y se lanzara al suelo, con derecha, para rematar en área pequeña lo que parecía el primero. Llegó el primero, pero la pelota salió demasiada centrada y Badía, en dos tiempos, evitó lo que los rojiblancos estaban mereciendo.

Insistió el Sporting con Gelabert encontrando pasillos donde nadie veía y solamente frenado por una colección de agarrones y patadas desesperantes para el jugador y la grada. No solo por cortar el ritmo rojiblanco. Más bien por quedar sin castigo un buen puñado de ellas. Se llegó al descanso con el rojiblanco viendo la amarilla tras serle pitada a él una acción similar que, minutos antes, Daniel Palencia Caballero dejó seguir. Las protestas le costaron la cartulina. El Molinón rugió para defender al mejor de los suyos antes de que el descanso mandara pasar por vestuarios. Los que demandaban posesión vieron al Sporting completar una primera parte con el 58%. Por los goles, madrugadores en las dos jornadas iniciales, hubo que esperar.

Perrin derribó la muralla

El escenario cambió poco en el inicio de una segunda parte estrenada con la defensa de la Cultural colgándose de Otero para evitar cualquier ataque en velocidad. El Molinón pidió la amarilla a Larios, el causante de dos agarrones seguidos sobre el colombiano. No hubo cartulina, pero llegó el gol en la siguiente acción. Sacó el Sporting y la segunda jugada dejó al mejor asistente de Segunda con la escopeta cargada y un inesperado delantero a la caza. Un balón pasado llegó a Otero, quien buscó a Perrin en el balcón del área pequeña. Cabeceó el francés tras imponerse a un Hinojo titular por la lesión, en el calentamiento, de Rodri Suárez. Voló El Molinón. Cayó la muralla leonesa.

Renovó el ataque Raúl Llona dando entrada a Manu Justo y Pastoriza. Se fue el exazul Paraschiv sin balones que llevarse a la boca. Respondió Garitano dando descanso a un notable Amadou, al que el ímpetu de su prometedor estreno le empezó a agotar la gasolina. Entró Gaspar tras una gran ovación al senegalés. Volvió Otero a la punta de ataque y Dubasin, a la derecha. Se cargaba de amarillas un Sporting cosido a patadas, sumando amonestaciones Corredera y Dubasin, ante una Cultural inédita en este capítulo.

Se estiraron los leoneses con el paso de los minutos, intentando ganar metros con la entrada de Diallo y el oviedista Yayo. Metió piernas frescas el de Bergara con Justin y Queipo por Gelabert y Duba. El partido pasaba a saber gestionar un último cuarto de hora con los visitantes ganando en confianza. De brillar los de arriba, a crecerse los de atrás. Se agigantó la figura de Perrin para despachar dos entradas providenciales, lanzándose en plancha a los pies del rival. Emergió Yáñez para responder a una falta lanzada por Pastoriza. Aparecieron los nervios y el sufrimiento de Ceuta. Ganó centímetros el equipo con Caicedo y los primeros minutos de Loum. Abrochó otro triunfo que mereció ser más holgado y acabó celebrando la tercera consecutiva con El Molinón y el fondo sur, el de Armando Carriles, recordado también en una noche en la que los rojiblancos se acostaron líderes.