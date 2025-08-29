La primera medida del Deportivo para contener la Mareona del Sporting
El conjunto gallego comparte la política de entradas de cara al duelo ante los rojiblancos
C. M.
El Deportivo, con el duelo ante el Leganés en el horizonte, se prepara también para acoger en poco más de una semana una de las grandes invasiones de la temporada en Riazor, que ocurre siempre con motivo de la visita del Sporting. El horario del duelo, el sábado a las 16.15 horas (6 de septiembre), ayuda a que se animen aún más aficionados asturianos a acercarse hasta a A Coruña. El club reservará la grada visitante para la hinchada rojiblanca y enviará 564, las mismas que han prometido los gijoneses para la vuelta. A un precio de 25 euros. Como siempre, esa cantidad es insuficiente para la alta demanda, pero aún hay más localidades a la venta que el Dépor pretende que lleguen a sus aficionados antes que a los visitantes.
Por eso, ha anunciado que saca a la venta billetes para este duelo que solo pueden adquirir los abonados blanquiazules. El precio de las localidades será a partir de 40 euros, sujeto a cambios según disponibilidad, en consonancia con el sistema que ha implantado el club esta temporada de precios flexibles. Se pueden adquirir en cualquier momento a través de bancada.rcdeportivo.es, donde será necesario introducir el IDE y el PIN; también en la Oficina de Atención ao Deportivismo (OAD) con el siguiente horario: de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas. El jueves 4 de septiembre saldrán a la venta para el público en general.
