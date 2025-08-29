Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La primera medida del Deportivo para contener la Mareona del Sporting

El conjunto gallego comparte la política de entradas de cara al duelo ante los rojiblancos

Los jugadores del Sporting, en El Molinón.

Los jugadores del Sporting, en El Molinón. / Juan Plaza

C. M.

El Deportivocon el duelo ante el Leganés en el horizonte, se prepara también para acoger en poco más de una semana una de las grandes invasiones de la temporada en Riazorque ocurre siempre con motivo de la visita del Sporting. El horario del duelo, el sábado a las 16.15 horas (6 de septiembre), ayuda a que se animen aún más aficionados asturianos a acercarse hasta a A Coruña. El club reservará la grada visitante para la hinchada rojiblanca y enviará 564, las mismas que han prometido los gijoneses para la vuelta. A un precio de 25 euros. Como siempre, esa cantidad es insuficiente para la alta demanda, pero aún hay más localidades a la venta que el Dépor pretende que lleguen a sus aficionados antes que a los visitantes.

Por eso, ha anunciado que saca a la venta billetes para este duelo que solo pueden adquirir los abonados blanquiazules. El precio de las localidades será a partir de 40 euros, sujeto a cambios según disponibilidad, en consonancia con el sistema que ha implantado el club esta temporada de precios flexibles. Se pueden adquirir en cualquier momento a través de bancada.rcdeportivo.es, donde será necesario introducir el IDE y el PIN; también en la Oficina de Atención ao Deportivismo (OAD) con el siguiente horario: de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas. El jueves 4 de septiembre saldrán a la venta para el público en general.

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada, amigo del rey Felipe, tras ser arrollado por un coche: "Más de dos semanas en la UCI"

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

Ríos de lava naranja iluminan el Etna en un impresionante espectáculo natural

Última hora sobre el testamento de Michu, ex de José Fernando Ortega: "Es un aprieto"

Alejandra Rubio sorprende a todos con su última publicación en redes: "Sube la temperatura"

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

VÍDEO: Este es el estado actual en el que se encuentra el incendio de Ibias

