El Sporting, cerca de cerrar extremo: Lasha Odisharia llegará cedido con opción de compra

El Sporting está cerca de firmar el jugador que le faltaba para completar el ataque. El club rojiblanco ha avanzado en la incorporación de Lasha Odisharia tras semanas de tiras y afloja con el RFS letón. El acuerdo, pendiente de cerrarse, seráen condición de cedido hasta final de temporada, reservándose los gijoneses una opción de compra. El club vería así completada la necesidad de un extremo para añadir competencia al ataque. Se viven horas claves para rematar la operación. De acabar de cerrarse, los últimos días de mercado estarán centrados en la llegada de un defensa zurdo que pueda actuar como central o lateral izquierdo. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, hay conversaciones por el lateral izquierdo Brian Oliván.

Lasha Odisharia puede convertirse en nuevo jugador del Sporting en las próximas horas. Sobre las mesa se discuten ya los últimos flecos de un acuerdo de cesión con opción de compra. Todas las partes quieren ser prudentes en cuanto a dar por cerrada la operación algo a lo que, se insiste, no se ha llegado hasta ahora mismo. De hacerse, se sumará al ataque rojiblanco fortaleciendo una demarcación, la de extremo, que ha sido el mayor quebradero de cabeza del conjunto gijonés en este mercado. Su llegada se concretaría después de semanas en las que se descartaron los fichajes de Juan Córdoba (tras no pasar el reconocimiento médico) y de Daniel Luna, que optó por recalar en el Huesca.

No ha sido fácil llevar a buen puerto la operación de Lasha Odisharia ante las condiciones establecidas por el RFS letón, dueño de sus derechos. Con todo, su incorporación permititía utilizar los últimos días de mercado en apuntalar la defensa. El cierre del mercado se producirá este lunes, a las 12.00 de la medianoche.

Brian Oliván es, en este momento, una de las opciones que tiene el Sporting para cerrar la defensa. El futbolista barcelonés, de 31 años, cuenta con dilatada experiencia en el fútbol español tras su paso por Granada, Cádiz, Girona, Mallorca y Espanyol. Su demarcación es la de lateral izquierdo.