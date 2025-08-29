El tercer motivo para soñar: el Sporting en busca de los nueve puntos

En honor a uno de los veranos más abarrotados que se recuerdan en Gijón, El Molinón apunta a lucir un nuevo lleno en las gradas en otra jornada en la que el horario no favorece. En esta ocasión visita el templo rojiblanco la Cultural Leonesa, un recién ascendido al que se le está atragantando la categoría de plata, pero que se presenta como un arma de doble filo para conseguir la tercera victoria consecutiva en este inicio liguero marcado por la efectividad en ambas áreas. Por primera vez en lo que va de curso, Asier Garitano podrá contar con todos sus efectivos disponibles –sin contar con Bernal, que sigue en proceso de recuperación de su larga lesión–, tras recuperar a Kevin Vázquez y Gaspar y sumar a Mamadou Loum a la causa.

Garitano, en Mareo. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Al Hípico y el récord de escanciado de Poniente, la afición sportinguista ha elevado la apuesta para una jornada inmejorable. La cifra de abonados alcanzó ayer los 23.295, con la campaña todavía abierta, y la venta online de entradas está agotada. Para la previa, se espera el primer gran recibimiento de la temporada. "Será el segundo mejor recibimiento, yo ya lo sentí en el primero, muy positivo y con un talante increíble, pero el recibimiento de cada aficionado del Sporting es una pasada. Nosotros intentaremos seguir compitiendo en el campo y ellos seguro que también van a ayudarnos para que seamos mejores", afirmó Garitano en la previa.

Garitano: "La Cultural ha competido bien, espero a un duro rival"

Sobre el verde, el plan apunta a ser similar a las dos jornadas anteriores. Bajo palos un Yáñez que viene de ser el mejor ante el Ceuta, al igual que la pareja de centrales, Pablo Vázquez y Perrin. Más abiertas están las opciones en los carriles. Guille Rosas apunta a salir de inicio, aunque el míster puede volver a confiar en Kevin. "Entrenó con nosotros en perfectas condiciones", aseguró el técnico. Por la otra banda, Diego Sánchez ha tomado la delantera a Pablo García.

La medular volverá a estar gobernada por el dúo Corredera y Nacho Martín, con la ilusión de ver el debut de Loum y más minutos de un Justin Smith que aprovechó los que tuvo en el Alfonso Murube. Otro de los puestos indiscutibles es el de Gelabert, que volverá a estar acompañado por Dubasin, de nuevo actuando de extremo izquierdo. Este cambio de posición viene provocado por las molestias que Gaspar lleva arrastrando toda la semana y por las que no está todavía en óptimas condiciones. "Al tener solo cuatro días de entrenos, hemos decidido que fuese de menos a más. Los dos primeros días de recuperación, tercero hizo un trabajo específico y hoy (por ayer) se ha reincorporado normal", detalló Garitano. La gran modificación llega en punta. Otero regresa al perfil derecho para dar paso en la delantera a Amadou, que puede jugar ante la Cultural su primer partido como titular. Caicedo tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo.

El estado de ánimo del Sporting es puro optimismo. Con viento de cara las cosas se ven mejor, pero no hay que perder la referencia ante las 40 jornadas de liga que quedan. "Siempre se puede mejorar. Cada semana que ha pasado de pretemporada hemos competido un poco mejor. Llegamos a la liga en muy buenas condiciones y con las ideas claras; si encima sacas resultados y puntos, está todo el mundo más contento", reflexionó Garitano, que no se fía de las dos derrotas que ha cosechado la Cultural. "Viene en buen estado, pero con malos resultados. Ha competido bien en los dos partidos, el primero muy condicionado por roja directa y penalti a los 40 segundos, pero estuvieron siendo un equipo competitivo en Burgos. Con el Almería también estuvieron muy bien. No han sacado los puntos, pero ha sido un equipo que ha hecho las cosas muy bien y espero a un rival muy duro", analizó el entrenador.

Los resultados le han dado la razón a Garitano. Por encima de un juego vistoso, mantener la intensidad y seguir con el plan establecido desde pretemporada son las máximas para poder sumar de tres una jornada más. "Cuando tenemos el balón la idea es atacar, y cuando no lo tenemos intentar recuperar cuanto antes en las zonas que nos interesa. Ahí no va a cambiar. Ojalá volvamos a hacer el partido competitivo que hicimos ante el Córdoba y en Ceuta. Contra la Cultural tendrá diferentes matices, tienen cosas muy buenas que tendrás que controlar", explicó, dejando claro que no le preocupa no tener el control del balón durante el partido. "No nos aprovechamos de los errores, los intentamos generar. En el fútbol puedes tener el 80% o 90% de posesión, pero depende en qué posiciones, quién lo tenga, cuándo… No me va a condicionar nada el tener el 15, el 20 o el 85% de balón".

Equilibrar la plantilla

Con todos los jugadores disponibles, el técnico espera tener cerrada la plantilla esta semana, marcada por el cierre de mercado. El objetivo sigue siendo el mismo, un extremo y un defensa, con las que apuntalar el equipo. "No tengo garantías de nada, sé que están trabajando y mucho para equilibrar la plantilla con esos dos jugadores que nos hacen falta y no tengo prioridad de nada. Nos hacen falta los dos, no suele ser sencillo". También reiteró que no habrá ninguna salida a no ser que algún jugador así lo demande. "Salidas no hay ninguna por parte nuestra. A no ser que haya alguien que quiera salir, pero a día de hoy nadie nos ha comunicado esa situación. Llegando a las últimas semanas el que decide es el club", remarcó.