El doble recuerdo del fondo sur en la victoria del Sporting

La victoria del Sporting en El Molinón estuvo cargada de simbolismo. El partido ante la Cultural envolvió algo más que el hermanamiento entre dos aficiones con muchos vínculos y una estrecha relación desde hace años. Se le sumaron los homenajes a un leonés, historia del Sporting, como Puente. O el recuerdo a quienes luchan y están luchando contra los incendios en Asturias y León. El encuentro, con un ambiente impresionante y más de 25.000 espectadores, también llegó en una fecha muy marcada para la peña sportinguista Ultra Boys.

El aniversario del fallecimiento de Armando Carriles, quien durante años fue el líder y la voz de este colectivo, estuvo presente durante todo el encuentro entre el Sporting y la Cultural. Su nombre fue entonado por la peña Ultra Boys durante el partido. No solo eso, su imagen forma parte ya del interior del fondo sur, la zona en la que nació y continúa la peña.

Varios murales en su memoria se estrenaron con motivo de la fecha y el partido en casa ante el cuadro leonés. Imágenes para recordar la huella que ha dejado entre quienes siguen teniéndole muy presente. Dentro de la peña y fuera de ella. No fue el único recuerdo. Al término de los noventa minutos, los jugadores del Sporting fueron a celebrar los tres puntos y el liderato con la peña Ultra Boys.