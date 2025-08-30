Garitano, tras la victoria ante la Cultural, sobre el cierre de mercado: "Estoy tranquilo, ahora echaremos una cervecilla para celebrar"

Asier Garitano, entrenador del Sporting, atendió a los medios de comunicación tras la victoria de su equipo por la mínima ante la Cultural (1-0). Estas fueron sus principales declaraciones:

El partido. "Lo más importante son los puntos. Este ambiente con la gente enchufada con el equipo, que ha transmitido, Tanto jugadores como la grada, juntos, para cualquier rival, nos ayuda para sacar el partido adelante. Tres puntos más, disfrutarlo hoy y pensar mañana en el próximo partido."

Cierre de mercado. "Ahora mismo tranquilo, echaremos una cervecilla para celebrar. Lo que tenga que ser, será."

Otero. "Es un jugador muy bueno para nosotros en todas las situaciones. En espacios largos, cortos… Otra vez un gran partido. Teníamos que llegar bien al inicio de temporada y cada semana de pretemporada éramos mejor equipo. Es un jugador muy competitivo."

Amadou. "Sale reforzado del día a día porque su calidad de entrenamiento es muy buena. Es un jugador que hace daño."

Loum. "Ha estado correcto, nos va ir dando más. Es distinto a Martín."

Perrin y Pablo Vázquez. "Lo están haciendo bien, pero es un tema de equipo, de cómo apretamos desde arriba. Son jugadores con mucha experiencia."

Odisharia y Cortes. "No estoy al tanto. La idea es firmar un extremo que creamos que nos pueda superar lo que tenemos, y no es fácil en el final del mercado. El club lo está intentando y si no, los que estemos".

La Mareona en Riazor. “En Ceuta ya fue una pasada la gente que estuvo allí. Es la seña de identidad de este equipo, pero ahora mismo nos centramos en disfrutar. Ya tendremos tiempo de pensar.”

Mejoras. “Nos gustaría que al final nos atacarán menos, pero al final el factor psicológico vemos que cada partido en esta categoría los rivales van metiendo más gente. Parece que tienes más miedo a perder algo que aún no has conseguido”

La inversión de Orlegi. "No creo en jugadores de 15 goles o 1, creo en el trabajo. En Washington el grupo ha hecho un gasto importante en esta plantilla para tener jugadores en propiedad. No somos un equipo que haya descendido."

Planes de partido. “Cada partido tiene matices diferentes. Los rivales con los que competimos son muy buenos. Hay que trabajar con humildad. Un día apretarás más, otro con una intención el rival te machaca."