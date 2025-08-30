Giro en el mercado del Sporting: Óscar Cortes gana fuerza y Odisharia se enfría
El club rojiblanco avanza por el extremo colombiano del Rangers y aparca la cesión del georgiano
Un montaña rusa. Si a última hora de la mañana la incorporación de Lasha Odisharia estaba avanzada para llegar al Sporting en condición de cedido con opción de compra, la jornada del viernes se cierra con Óscar Cortés como el mejor situado para reforzar el extremo rojiblanco. El colombiano, una de las opciones en las que el club trabajaba en los últimos días, es por quien el conjunto gijonés trabaja para cerrar su llegada a Gijón en forma de cesión desde el Glasgow Rangers escocés. Las últimas horas, de locura.
Estaba muy cerca, pero las negociaciones con el RFS letón han vuelto a dejar a Lasha Odisharia en el camino. Al menos, de momento. La jornada se afrontaba como el día para acabar de concretar la incorporación del georgiano después de semanas de idas y venidas en la negociación con su equipo. Cuando todo parecía encarrilado para una cesión con opción de compra, las negociaciones volvieron a frenarse y el Sporting volvió a tocar la otra vía, la que en un inicio parecía mucho más compleja, la de Óscar Cortés.
El extremo colombiano, en busca de una salida después de un año sin el protagonismo esperado en Glasgow (el Rangers hizo una fuerte inversión en su fichaje), se ha vuelto a poner a tiro para el Sporting. El conjunto gijonés tiene ahora sobre la mesa esta operación para darle a Asier Garitano el extremo deseado para completar el ataque. No parece, sobre el papel, una incorporación asequible en lo económico. O al menos, no tan asumible como la de Odisharia, con menos cartel y posibles llegando de un mercado como letonia. En todo caso, el club rojiblanco apura esta vía como la principal para intentar llegar a un acuerdo este fin de semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Alcalde de Siero, sobre la expulsión de un menor del mercado de ganados: 'Es una cuestión de seguridad; este año ya hubo dos accidentes por cornadas
- Las gangas que la Seguridad Social subasta en Asturias: un piso en la céntrica calle Matemático Pedrayes de Oviedo por menos de 30.000 euros
- Acuerdo entre el Real Oviedo y la Real Sociedad: Javi López llega cedido para el lateral zurdo
- Balcones del paraíso: La Farrapona, el mirador que flota en el aire
- Un guardia civil fuera de servicio evita un incendio forestal en Llanes e identifica al autor, un vecino del concejo de 55 años
- Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid
- Reunión urgente de los empresarios de Cabrales ante la alarma y las cancelaciones turísticas generadas por los incendios
- Más de dos horas de atasco en la autopista 'Y' por el choque entre una autocaravana y un camión (con un herido)