Giro en el mercado del Sporting: Óscar Cortes gana fuerza y Odisharia se enfría

Un montaña rusa. Si a última hora de la mañana la incorporación de Lasha Odisharia estaba avanzada para llegar al Sporting en condición de cedido con opción de compra, la jornada del viernes se cierra con Óscar Cortés como el mejor situado para reforzar el extremo rojiblanco. El colombiano, una de las opciones en las que el club trabajaba en los últimos días, es por quien el conjunto gijonés trabaja para cerrar su llegada a Gijón en forma de cesión desde el Glasgow Rangers escocés. Las últimas horas, de locura.

Estaba muy cerca, pero las negociaciones con el RFS letón han vuelto a dejar a Lasha Odisharia en el camino. Al menos, de momento. La jornada se afrontaba como el día para acabar de concretar la incorporación del georgiano después de semanas de idas y venidas en la negociación con su equipo. Cuando todo parecía encarrilado para una cesión con opción de compra, las negociaciones volvieron a frenarse y el Sporting volvió a tocar la otra vía, la que en un inicio parecía mucho más compleja, la de Óscar Cortés.

El extremo colombiano, en busca de una salida después de un año sin el protagonismo esperado en Glasgow (el Rangers hizo una fuerte inversión en su fichaje), se ha vuelto a poner a tiro para el Sporting. El conjunto gijonés tiene ahora sobre la mesa esta operación para darle a Asier Garitano el extremo deseado para completar el ataque. No parece, sobre el papel, una incorporación asequible en lo económico. O al menos, no tan asumible como la de Odisharia, con menos cartel y posibles llegando de un mercado como letonia. En todo caso, el club rojiblanco apura esta vía como la principal para intentar llegar a un acuerdo este fin de semana.