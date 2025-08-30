Óscar Cortés jugará en el Sporting: principio de acuerdo para la cesión desde el Rangers

El Sporting ya tiene extremo. Ahora, sí. Óscar Cortés vestirá de rojiblanco. El club ha alcanzado un principio de acuerdo con el Glasgow Rangers para la cesión del colombiano, uno de los objetivos en un final de mercado loco y cambiante en el deseo de reforzar el ataque. Horas después de caerse la operación por Lasha Odisharia, el cuadro gijonés tiene ya la pieza que le faltaba para elevar la competencia en los extremos. Al jugador se le espera en las próximas horas en Gijón, a última hora de este sábado o en la mañana del domingo, para pasar reconocimiento y firmar su contrato. Ahora falta acabar de apuntalar la zaga con un defensa zurdo.

Un montaña rusa. Si a última hora de la mañana del viernes, la incorporación de Lasha Odisharia estaba avanzada para llegar al Sporting en condición de cedido con opción de compra, Óscar Cortés ha terminado por ser el elegido para una demarcación en la que el equipo está necesitado de recursos. El colombiano, una de las opciones en las que el club trabajaba en los últimos días, vestirá de rojiblanco y apunta a dar un salto de calidad a la plantilla de Asier Garitano.

El periodista Ángel García adelantó el interés del conjunto rojiblanco por el extremo Óscar Cortés, perteneciente al Rangers escocés. De 21 años, sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en el Millonarios de Colombia, recalando tras una temporada en el Lens francés, que invirtió 4,5 millones de euros en su traspaso. En su primera aventura en Europa compaginó actuaciones en el primer equipo y el filial y acabó yéndose cedido al Rangers, que terminó por ejecutar una opción de compra de 5,25 millones de euros. Con el conjunto protestante de Glasgow ha jugado 20 partidos en tres temporadas, incluyendo dos esta misma. La opción de Cortés supone ocupar una de las plazas extracomunitarios del equipo.

Oliván y la defensa

Una vez cerrado el extremo, el Sporting mantiene su interés por Brian Oliván, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. A sus 31 años y con amplia experiencia en Primera, donde estaba jugando hasta la temporada pasada en las filas del Espanyol, puede ser la última pieza para apuntalar la zaga. La competencia para hacerse con los servicios del barcelonés es alta, con interés de equipos tanto de Primera División como de Segunda. El encaje económico tras abordar la llegada de Óscar Cortés, clave.