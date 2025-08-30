Óscar Cortés y... ¿algo más?: el Sporting y las últimas 48 horas de mercado

El Sporting ya tiene extremo. Ahora, sí. Óscar Cortés vestirá de rojiblanco. El club alcanzó este sábado un principio de acuerdo con el Glasgow Rangers para la cesión del colombiano, sin opción de compra. El cafetero era uno de los objetivos en un final de mercado loco y cambiante. Al jugador se le espera en las próximas horas en Gijón, para pasar reconocimiento y firmar su contrato. Completado el ataque, todas las miradas están puestas en apuntalar la zaga. La opción de Bran Oliván está ahora mismo casi descartada por el difícil encaje económico de la operación.

Horas después de caerse la cesión de Lasha Odisharia, el Sporting tiene ya la pieza que le faltaba para elevar la competencia en los extremos. Después de que fracasara la opción del también colombiano Juan Córdoba por no superar el reconocimiento médico, esta última semana se ha convertido, prácticamente, en una montaña rusa. Del "no" de Daniel Luna (que curiosamente comparte agencia de representación con Óscar Cortés), se pasó a Odisharia , para finalmente encontrar en la vía de Cortés, muy compleja en de inicio, la definitiva.

No se reserva el Sporting una opción de compra, pero su perfil se valora como un salto de calidad, por potencial y características. Óscar Manuel Cortés Cortés (Tumaco, Colombia, 3-12-2003) dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en el Millonarios de Colombia. Allí ofreció su mejor versión después de un prometedor papel en el Sudamericano sub-20 de 2023, disputado en Colombia y en el que el cuadro cafetero consiguió la clasificación para el Mundial tras finalizar en tercera posición. Diestro, su posición más habitual suele ser partiendo desde banda izquierda, aunque también puede jugar en la diestra e incluso por dentro. Su potencia y capacidad para ser protagonista, tanto para generar como para finalizar, le abrió la puerta del fútbol europeo en 2023. Recaló en el Lens francés, que invirtió 4,5 millones de euros en su traspaso. En su primera aventura en Europa compaginó actuaciones en el primer equipo y el filial y acabó yéndose cedido al Rangers, que terminó por ejecutar una opción de compra de 5,25 millones de euros. Con el conjunto protestante de Glasgow ha jugado 20 partidos en dos temporadas, sin llegar a consolidarse. Viene de participar en la previa de la Liga de Campeones esta misma campaña.

Apuesta de futuro y considerado como uno de los talentos del prolífico fútbol colombiano, la posibilidad del Sporting le llega como un escenario sobre el que recuperar fútbol y confianza después de semanas en las que encontrar un refuerzo para esta posición ha sido un permanente quebradero de cabeza para la comisión deportiva rojiblanca. La llegada de Óscar Cortés se convierte en el noveno movimiento del Sporting en el mercado veraniego y aún puede haber uno más, condicionado al margen que deja la llegada del colombiano. Éste es uno de los detalles que han llevado a aparcar el interés por Brian Oliván. A la fuerte competencia por el lateral barcelonés se une una inversión económica difícil de encajar a nivel salarial. Nada se descarta para estos dos últimos días. Tampoco que la plantilla se quede como esté. Esto bloquearía la salida cedido de Kembo, con conversaciones avanzadas para recalar en el Peñafiel portugués. Hasta la medianoche de mañana, el club trabaja en oficializar a Cortés y añadir un hombre a la defensa.