Así repartirá el Sporting las entradas para visitar al Deportivo
El club rojiblanco inicia el reparto de las localidades enviadas por el conjunto coruñés
El Sporting ha informado este sábado de la confirmación oficial del envío de 564 entradas por parte del Deportivo para la afición rojiblanca. El club pone estas localidades a disposición de sus abonados de cara al partido ante el conjunto coruñés (Riazor, 6 de septiembre, 16.15 horas). Todas las localidades gestionadas por el Sporting serán para abonados de la actual temporada. El precio de cada entrada es de 25 euros.
Aquellos abonados que deseen optar a una de estas localidades tienen que inscribirse en el área de abonados de la página web oficial del club (https://www.gestionabonados.realsporting.com/). El plazo de inscripción estará abierto hasta este lunes 1 de septiembre a las 09.00 horas.
Cada abonado podrá inscribir a un segundo aficionado con carné de la temporada 2025/26. En caso de que las peticiones sean superiores a las entradas disponibles, el club realizaría un sorteo, eligiendo de forma aleatoria un número de abonado a partir del cual se completarían las entradas disponibles, atendiendo al número de abonado que se inscriba en primer lugar (se comunicaría el lunes antes de las 14:00 horas).
Los abonados que sean agraciados con una localidad tendrán que realizar el pago antes del próximo martes 2 de septiembre a las 14:00 horas (no se admitirán pagos fuera de plazo). El envío de las entradas se efectuará de manera digital durante la jornada del miércoles 3 de septiembre.
Ell Deportivo, por su parte, ha dado prioridad a sus abonados para retirar entradas y ya tiene a la venta localidades que solo pueden adquirir sus socios. Así será hasta el miércoles (incluido). El precio de las localidades será a partir de 40 euros, sujeto a cambios según disponibilidad, en consonancia con el sistema que ha implantado el club esta temporada de precios flexibles. Se pueden adquirir en cualquier momento a través de bancada.rcdeportivo.es, donde será necesario introducir el IDE y el PIN; también en la Oficina de Atención ao Deportivismo (OAD) con el siguiente horario: de 10:00 a 13:30 e de 16:30 a 19:00 horas. El jueves 4 de septiembre saldrán a la venta para el público en general.
