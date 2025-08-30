El Sporting Femenino "pesca" en Avilés y ya tiene nuevo entrenador
El conjunto rojiblanco incorpora a su estructura a uno de los ideólogos del último ascenso blanquiazul
O. N.
El Real Sporting de Gijón ha anunciado este sábado el acuerdo con el técnico Sergio Nieto Prieto (Zamora, 1997) para que sea el entrenador del Sporting Femenino durante la temporada 2025/26.
Nieto cuenta con experiencia en diferentes categorías del fútbol femenino nacional. En 2020, formó parte del cuerpo técnico del CD Parquesol, en aquel momento en la segunda categoría. Más tarde, lideró el proyecto de la UD Bovedana, alzándose con el título liguero regional. En la temporada 2022/23 estuvo en la Fundación Albacete, de la Primera Federación, como técnico asistente y analista. Y desde 2023 formó parte de la estructura deportiva del Real Avilés Femenino, dirigiendo la metodología y el análisis del equipo, consiguiendo el ascenso de categoría.
El Sporting muestra su satisfacción por el acuerdo y desea éxitos a Sergio Nieto en esta nueva etapa en el banquillo rojiblanco.
