"Amadou va a ir a más": de cómo vive el Sporting el emergente delantero al respeto a sus orígenes y familia

"Una pena esa ocasión de gol, pero tiene mérito la potencia con la que se anticipó entre dos centrales. Los superó como si tratase de niños. El remate, llegando tan forzado, era una lotería". Pocos conocen tan bien y creen tanto en el fútbol de Amadou como Miguel López Cedrón. El exjugador del Sporting descubrió al senegalés cuando le llevó a hacer una prueba al Llanera (club que preside) desde el Raíces, de segunda juvenil. Ahí se inició una progresión que ha llevado, en poco más de tres años, a su estreno como titular con el Sporting en El Molinón. Terminó siendo uno de los destacados en el triunfo ante la Cultural. "Amadou va a ir a más. A mucho más. Solo lleva unos meses entrenando a nivel profesional. Eso es lo que te da el cambio. Hizo un partidazo. Ni se notó que debutaba", subraya el "Culebra".

"Estuve en El Molinón. Me enteré por LA NUEVA ESPAÑA que iba a ser titular y, aunque tenía previsto otros asuntos, no me lo quise perder. Me prestó", cuenta Miguel López Cedrón sobre el rendimiento y la imagen de Amadou en su primer partido en el municipal gijonés. "Ante la expectativa que generó a su alrededor, con el campo lleno y con las ganas de agradar que un jugador tiene siempre en estos casos, lo hizo casi todo bien. Eso no es nada fácil conseguirlo", añade el exrojiblanco antes de destacar una acción que, para él, define que hay algo más que un futbolista con potencia y velocidad. "Aquel control orientado, con el pecho, en carrera... esos detalles... aunque no finalizara bien. Esos detalles te dicen que hay futbolista. Esos detalles fueron los que vimos cuando vino a probar a Llanera", asegura.

Miguel, a quien en las últimas horas el móvil le arde por referencias y comentarios sobre el buen papel del delantero que catapultó en el Pepe Quimarán, también fue de los primeros en felicitar al senegalés. "Está muy contento. Fastidiado por haberse quedado tan cerca de hacer gol, pero contento. En cuanto meta el primero... ojalá llegue pronto", apunta. "Le aconsejo bastante. Sé que pelea por su parte no va a faltar para triunfar en el Sporting. Tiene la cabeza bien amueblada. Está aprovechando muy bien la oportunidad", prosigue antes de analizar su encaje en la plantilla. "Creo que es el complemento perfecto para jugadores como Otero, Dubasin y Gelabert. Puedes echarle el balón arriba o en largo. Es rematador. Eso el entrenador lo ve y le está dando confianza. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Amadou. El techo ahora se lo va a poner él", sentencia.

Lejos de los focos y del trabajo en Mareo, Amadou hace una vida tranquila, muy con los suyos. "Sus hermanas viven en Oviedo y él pasa mucho tiempo con ellas. Le gusta cuidar de sus sobrinos. Es una persona muy familiar", asegura el que también fuera delantero del Sporting. Y de casa, al verde, porque "está centradísimo en el fútbol. Sabe que este es el tren que le va a pasar y lo va a coger con todas sus fuerzas. Antes de que le viéramos meter goles en pretemporada, no tenía dudas de que iba a hacerlo bien. Y visto lo que vimos ante la Cultural Leonesa, llegará donde quiera llegar. Vive solo por y para el fútbol".

Amadou tampoco olvida sus orígenes. A sus 23 años, el tiempo que no invierte en el Sporting o en su familia lo dedica a regresar al campo que alumbró su despertar deportivo (hizo 30 goles en 34 partidos, siendo el máximo realizador nacional en Tercera Federación). "Siempre que puede se pasa por el Pepe Quimarán para vernos. Está muy agradecido a la gente del Llanera y también mantiene amistad con los amigos africanos que siguen jugando con nosotros. Como hizo con nosotros, va a darle mucho al Sporting", concluye Miguel López Cedrón.