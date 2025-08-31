La doble mirada ganadora del Sporting: números para responder al debate en torno a la propuesta de Garitano

Si al Sporting le faltaba una victoria trabajada desde la posesión del balón, el triunfo ante la Cultural añadió argumentos a un inicio de temporada con pleno de puntuación: 9 de 9. Tras dos triunfos, ante Córdoba y Ceuta, en los que el rival llevó el peso de la pelota, los rojiblancos supieron responder con idéntico resultado a un escenario distinto: el de superar a equipo metido atrás, que entregó la pelota y cuidó dar mínimas opciones de contragolpe. La asignatura pendiente que muchos señalaban entre los puntos débiles de la idea de juego de Asier Garitano pasó el primer examen con un 58% de la posesión, 518 pases ante los 303 del rival y 17 tiros frente a 9. Quedan unos cuantos exámenes todavía por delante.

"No le doy importancia a la posesión. Me da igual 35, 70 o 98%. Mientras generemos situaciones, me da igual". Asier Garitano ha sido claro con la propuesta del Sporting desde el inicio. El entrenador rojiblanco ha dado prioridad a otros aspectos al margen del tiempo con balón que invierte el equipo. El diseño de la plantilla este verano tampoco ha llevado a engaño. Con el reto de recuperar seguridad defensiva, el equipo ha apostado por piernas y centímetros. A partir de ahí, confiar en el talento arriba de Otero, Gelabert y Dubasin. No tardará en sumarse Gaspar. La ecuación, por el momento, ha tenido un resultado redondo.

El estreno de Liga, en casa, ya puso a prueba resultado y propuesta. En lo primero, el Sporting sacó adelante el reto con la dificultad añadida de iniciar el partido viéndose por debajo del marcador. Un descuido de Yáñez puso por delante al Córdoba y obligó a remontar. Lo hicieron posible Gelabert y Dubasin. Todo, sin quitarle la posesión a un rival mandón. 35% de posesión rojiblanca frente a la del cuadro de Iván Ania, que llegó a invertir 479 pases frente a los 270 del conjunto gijonés. En tiros, la brecha se resumió en 9 de los de casa y 15 de los visitantes. En goles, eso sí, ganó el Sporting.

La visita al Ceuta mostró un partido distinto. El Sporting se adelantó a los 4 minutos a través de Gelabert y dejó vivo a un rival, tras un mano a mano con el portero del palentino y un cabezazo de Otero, que después se hizo con la pelota y con el control. Un dominio frenado por Yáñez y que en números volvieron a mostrar que al Sporting se le da bien dejar venir al rival y pillarle la espalda. Con el 63% de la posesión terminó el Ceuta, tras 504 pases frente a los 302 de los rojiblancos. 12 tiros realizó el conjunto ceutí, por los 7 de los de Asier Garitano.

Está por ver qué contexto se encontrará el sábado el Sporting en su visita al Deportivo. El cuadro coruñés, que completa hoy la jornada visitando al Leganés (Butarque, 21.30 horas), viene de dos partidos en los que el control de balón no ha sido norma. Se impuso al Granada a domicilio (1-3) en un partido en los que, mínimamente, tuvo más el balón (44 frente al 56%), y ocurrió algo similar en Riazor, durante el empate sin goles ante el Burgos (56-44%). En ambos casos, con cifras cercanas a los 500 pases por partido. Lo que parece evidente es que el estilo de Sporting, con o sin balón, está muy marcado. Así lo quiere Garitano.