Oscar (sin tilde), del Hospital Covadonga a Mareo para... ¿dar por cerrado el mercado del Sporting?

Oscar Cortés y, salvo sorpresa, nada más. El Sporting afronta las últimas 24 horas de mercado con la puerta abierta a la llegada de un defensa zurdo, sin ocultar la dificultad de encontrar, en este último día, un perfil que se ajuste, en términos deportivos y económicos, a lo que se necesita. Ante este escenario, el club ha bloqueado la salida de Kembo y apunta a dejar la plantilla como está, con nueve movimientos en materia de incorporaciones y siendo el extremo colombiano el último en reforzar un equipo con miras de pelear por la zona alta de la clasificación. A Oscar, ya en Gijón, se le espera en el entrenamiento de este lunes (Mareo, 17.15 horas), abierto al público en el campo 1. Primero debe llegar la oficialidad de su cesión.

Llegó a Asturias en un vuelo procedente de Londres, donde hizo escala tras iniciar ruta en Glasgow. Oscar Manuel Cortés Cortés (Tumaco, Colombia, 3-12-2003), sin tilde en su nombre, como a él le gusta, vivió una intensa jornada de domingo en Gijón. El colombiano se sometió a los pertinentes reconocimientos médicos durante la mañana, en el Hospital Covadonga. De ahí, a Mareo, para acabar de completar la jornada en la que estampó su firma como nuevo futbolista rojiblanco. Oscar llega cedido, sin opción de compra, desde el Glasgow Rangers. Hay muchas esperanzas en que ayude a dar el salto definitivo que se necesita para el ataque y para optar a que el equipo pueda competir por cotas mayores.

La apuesta del Sporting, aunque cortoplacista por los términos contractuales, es ambiciosa. El jugador estaba considerado como la gran promesa del fútbol colombiano cuando cumplió 19 años y fue traspasado desde el Millonarios de Colombia al Lens. Al equipo francés llegó en 2023, a cambio de 4,5 millones de euros, después de ser bota de bronce, con 4 goles, en el Mundial sub-20 y de debutar con la absoluta de Colombia en un amistoso ante Irak. Se convirtió en la venta más importante, en términos económicos, de la historia del Millonarios. Tras no acabar de consolidarse en el conjunto galo, su marcha al Glasgow Rangers, donde ha militado las últimas dos campañas, surgió como la oportunidad de disponer de más oportunidades y protagonismo. El cuadro escocés apostó fuerte por su fichaje, desembolsando 5,25 millones de euros y firmándole hasta 2029. En ese deseo de triunfar en Europa se ha cruzado ahora el Sporting.

Los inicios del cafetero fueron humildes. Nació en San Andrés de Tumaco, considerada "la perla del Pacífico" e integrada en el distrito del departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador. Un reportaje de ESPN recuerda cómo empezó a dar patadas al balón en el Candelilla Fútbol Club, el equipo de su barrio. Una etapa en la que también echaba una mano en la economía familiar, participando en labores de recolección de cacao (junto a la pesca es uno de los motores económicos de Tumaco). Su talento le llevó después a fichar por el Llorente Fútbol Club y a los 14 años se incorporó al Tumaco, destacando en el Toreno Internacional de las Américas, su trampolín a un grande. Le llamaron varios de los equipos importantes de Cali, como el América o el Deportivo Cali, pero tomó camino de la capital. En el Millonarios de Colombia acabó de explotar un fútbol de potencia, "gambeta" y gol. Extremo que habitualmente ocupa el costado izquierdo, a lo largo de los últimos años se le ha visto actuar también por derecha e incluso por el medio.

Kembo, Oyón y Lozano

El Sporting, ante la dificultad de acabar de completar el mercado con un defensa zurdo, ha optado por bloquear la salida de Kembo, con conversaciones avanzadas para recalar en el Peñafiel de la segunda portuguesa. El único movimiento que se espera oficializar, en forma de salida, es el de Álex Oyón, por quien existe negociación abierta con el Arenas de Getxo, de Primera Federación, desde hace semanas. En cuanto a Álex Lozano, no hay cambios. El extremo se encuentra recuperándose de la lesión que se produjo en pretemporada y se sumará al Sporting Atlético una vez esté al cien por cien. A la espera de si las últimas 24 horas del mercado traen alguna sorpresa, todo apunta a que el Sporting se quedará con los actuales 23 futbolistas en plantilla.