2.500 aficionados del Sporting, sin entrada tras el envío del Deportivo de La Coruña
El club completa el sorteo de las localidades llegadas a Gijón desde el conjunto gallego
2.500 abonados del Sporting tendrán que buscar una vía alternativa para animar a su equipo este sábado en Riazo. Una vez completado el proceso de inscripción abierto por el club para optar las 564 enviadas por el Deportivo de La Coruña, ha habido un total de 3.010 abonados inscritos. Tras el sorteo, los abonados inscritos (en primer lugar) a partir del número de abonado 5.851, han sido los agraciados con su localida. El resto, a tirar de contactos (el Dépor solo vende a sus abonados) o esperar al jueves, cuando el cuadro coruñés abre las taquillas al público en general. Si quedan.
En la primera parte del sorteo, los diez números aleatorios seleccionados fueron los siguientes (una vez ordenados de menor a mayor): 757, 3.143, 3.620, 4.296, 5.417, 5.851, 8.078, 10.480, 13.890 y 16.363. Del bombo de la segunda parte del sorteo salió el 6, por lo que el número elegido fue el 5.851 (el sexto número en ordinal del primer sorteo).
El Sporting aclara que quedan excluidos del sorteo aquellos 'Abonados Embaxadores' que se hayan inscrito en la solicitud de entradas al tener prioridad en la adquisición de las mismas, aplicándose el beneficio para los partidos oficiales que el club dispute en su comunidad autónoma de residencia recogido en el 'Plan +SPORTING'. Toda la información está disponible en www.realsporting.com/plan-mas-sporting.
El sorteo se realizó bajo supervisión y fue grabado en su totalidad. Las imágenes están a disposición de los abonados que así lo requieran.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo