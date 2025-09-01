La Mareona, obligada a ingeniárselas para ir a Riazor: así intentan conseguir una entrada

Muy poca oferta para demasiada demanda. Es el sentir general del sportinguismo a cinco días de que se dispute el Deportivo-Sporting del próximo sábado. Riazor acogerá ese día a partir de las 16:15 el primer gran desplazamiento de la Mareona, en un partido muy importante contra un duro rival tras haber logrado pleno de victorias en el arranque liguero.

El Deportivo, consciente de la importancia del encuentro, actúo rápido y cerró la venta de entradas en exclusiva para sus abonados hasta el miércoles a las 23:59. En consecuencia, el montante restante estará disponible para el público general a partir de las 00:00 horas del jueves y hasta fin de existencias. El paquete enviado por el club coruñés, de 564 entradas, responde a la reducción de aforo de la zona visitante de El Molinón, una decisión adoptada desde la temporada pasada. Este pequeño número de localidades, sin embargo, no ha impedido que los sportinguistas se las ingenien para acudir a Riazor, algunos incluso sin la certeza de contar con una preciada entrada.

"La forma de conseguir entradas al final es lo habitual en los desplazamientos masivos. Una es la del sorteo del club, cada vez más residual para la afición porque hay pocas entradas y mucha demanda; y otra es mediante contactos que tienen en las respectivas ciudades donde se juega el partido intentar conseguir", comenta Gustavo Alonso, presidente de Unipes, quien confirma a este periódico que las peñas Sentimiento Rojiblanco, Gijón Perchera y Los Guajes –ya van por el segundo– han logrado llenar autobuses para viajar a La Coruña, con la Peña Maverick también cerca de completar el suyo. Además, Alonso asegura a LA NUEVA ESPAÑA que mucha gente se está movilizando, ya que "al ser un desplazamiento cerca la gente puede optar por acudir por su cuenta".

"Es difícil hacer una Mareona importante ahora. Te limita mucho, y si compras en la grada local tienes a la gente desperdigada y sin la camiseta de su equipo", asegura Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas y Aficiones Unidas, que confirma a este periódico que en esta ocasión no contarán con el paquete extra habitual que otorga Aficiones Unidas. "Llevamos toda la vida con los mismos problemas, y más ahora con el tema de seguridad en los estadios, con las gradas visitantes acorde a lo que piden", asegura Guerrero, que revela que solo la Peña El Allerarno de Fito está montando un autobús, ante la incertidumbre de contar o no con una entrada. "Ahora en el fútbol hay una fiebre por asistir tremenda y récord de socios en todos los sitios porque van todos los estratos sociales. Se vio con el Córdoba en la primera jornada, algo impensable en otra época", comenta Alonso, quien cree firmemente que "aunque la zona visitante de El Molinón tuviera mil asientos, el problema seguiría existiendo. Y a La Coruña quizá te querrían ir 5.000 0 6.000 personas".

A lo largo del día de hoy, el club publicará en sus diferentes canales de redes sociales el número de abonado agraciado con el sorteo y, a partir de ahí, otros 563 abonados de esta temporada agraciados que deberán realizar el pago antes del próximo martes 2 de septiembre a las 14:00 horas. El envío de las entradas se efectuará de manera digital durante la jornada del miércoles 3 de septiembre. Sea como sea, la Mareona hará acto de presencia como en cada partido, montando un pequeño El Molinón en las gradas de Riazor.

Garitano abre Mareo hoy y mañana antes del partido del sábado ante el Deportivo

Es una semana importante para el Sporting y Garitano, consciente de la situación, ha tomado cartas en el asunto. El entrenador del Sporting ha incluido dos entrenamientos a puerta abierta para que los aficionados que así lo deseen acudan a Mareo a apoyar a sus jugadores. Así, hoy a las 17:15 tendrá lugar la primera sesión de preparación del encuentro ante el Deportivo del próximo sábado (16:15, Riazor). El martes, esta vez por la mañana, a las 11:00 horas, tendrá lugar otro entrenamiento de puertas abiertas, el último de esta semana. Después, el equipo se ejercitará ese mismo día por la tarde (17:00 horas), el miércoles (10:30 horas), el jueves (10:45 horas) y el viernes (10:30 horas), todos estos a puerta cerrada. El propio viernes, el equipo se desplazará a La Coruña a las 17:30 horas, donde hará noche antes del partido del sábado. El domingo, ya con el equipo de vuelta en Gijón, será día de descanso.