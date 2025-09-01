Oscar Cortés se apunta ante el Deportivo: guiño al Sporting, la "herencia" de Caicedo y el pasillo

"Encantado de poder llegar a este gran club". Oscar Cortés ya es uno más en el Sporting. La incorporación del último de los nueve movimientos del Sporting este verano, cedido, sin opción de compra, se oficializó el último día de mercado. Una jornada que, como se esperaba, no trajo sorpresas (hasta la medianoche el club se mantiene atento a posibles novedades). Asier Garitano se queda con 23 futbolistas en plantilla y sin el nuevo defensa zurdo deseado. Con los que estaban más Oscar Cortés se volverá a pelear por estar entre los mejores. El inicio ha sio esperanzador, con pleno de puntos en tres jornadas. La Segunda, exigente con el fondo de armario, dirá si es suficiente.

"Esperamos poder vernos muy pronto en este gran estadio y disfrutar todos juntos", anunció Oscar Manuel Cortés Cortés (Tumaco, Colombia, 3-12-2003), a modo de presentación, desde el municipal gijonés, en un vídeo compartido por el club. Lo hizo en un día en el que atendió a un solo medio de comunicación, la emisora de radio "La Cheverísima", radicada en Gijón y hecha y dirigida, por y para, la comunidad colombiana residente en Asturias. "Estoy feliz, contento de poder vestir estos colores. Es el comienzo de hacer historia en este gran club. Esperamos poder darlo todo lo mejor por este gran equipo. A aportar mi granito de arena a este club", comentó el futbolista. "Gracias por el recibimiento que me han dado", añadió el último fichaje rojiblanco. Lucirá el dorsal "16", libre después de que Jordy Caicedo, su dueño el pasado curso, se hiciera con el "9".

La llegada de Oscar Cortés eleva la competencia en ataque y cumple con el deseo de tener todas las posiciones dobladas. El colombiano incluso participó con normalidad en el primer entrenamiento de la semana, con la mirada puesta en poder disponer de minutos en la visita a Riazor (sábado, 16.15 horas). Se encontró con el aplauso de decenas de aficionados y el pasillo formado por sus nuevos compañeros para darle la bienvenida. Se le vio activo, fino y con piernas que insinúan velocidad y potencia.

Con Kembo ligado definitivamente a la primera plantilla y Lozano reforzando al filial, las últimas horas en los despachos del Sporting tienen a Álex Oyón como protagonista. Tras semanas entrenándose con el Sporting Atlético, la falta de acuerdo para concretar su salida al Arenas de Getxo deja, por el momento, su futuro en el aire. David Guerra, presidente ejecutivo, tiene previsto atender a los medios en los próximos días para hacer balance del cierre del mercado.