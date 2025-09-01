Oyón se queda en el Sporting tras horas de debate sobre su futuro
El canterano seguirá ligado a la dinámica del filial rojiblanco al no prosperar su salida en forma de cesión
Álex Oyón seguirá en el Sporting. Con Kembo ligado definitivamente a la primera plantilla y Lozano reforzando al filial, las últimas horas en los despachos del club rojiblacno tuvieron este lunes al gijonés como protagonista. Tras semanas entrenándose con el Sporting Atlético, la falta de acuerdo para concretar su salida al Arenas de Getxo, el club con más interés en incorporarle durante la parte final del mercado, ha terminado con la decisión de que continué en el club. Seguirá ligado al filial. El canterano está en su último año de contrato.
A la espera de la evolución de la temporada, el Sporting ha informado de cómo queda cerrada la primera plantilla. 23 futbolistas y dorsales definitivos:
1. Yáñez
2. G. Rosas
3. P. García
4. Perrin
5. Diego S.
6. Nacho Martín
7. Gaspar
8. J. Bernal
9. J. J. Caicedo
10. Gelabert
11. Queipo
13. C. J. Sánchez
14. Corredera
15. Pablo V.
16. O. Cortés
17. Dubasin
18. Amadou Matar
19. J. Otero
20. Kevin V.
21. M. Loum
22. Y. Kembo
23. E. Curbelo
24. Justin
