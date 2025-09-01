Oyón se queda en el Sporting tras horas de debate sobre su futuro

Álex Oyón seguirá en el Sporting. Con Kembo ligado definitivamente a la primera plantilla y Lozano reforzando al filial, las últimas horas en los despachos del club rojiblacno tuvieron este lunes al gijonés como protagonista. Tras semanas entrenándose con el Sporting Atlético, la falta de acuerdo para concretar su salida al Arenas de Getxo, el club con más interés en incorporarle durante la parte final del mercado, ha terminado con la decisión de que continué en el club. Seguirá ligado al filial. El canterano está en su último año de contrato.

A la espera de la evolución de la temporada, el Sporting ha informado de cómo queda cerrada la primera plantilla. 23 futbolistas y dorsales definitivos:

1. Yáñez

2. G. Rosas

3. P. García

4. Perrin

5. Diego S.

6. Nacho Martín

7. Gaspar

8. J. Bernal

9. J. J. Caicedo

10. Gelabert

11. Queipo

13. C. J. Sánchez

14. Corredera

15. Pablo V.

16. O. Cortés

17. Dubasin

18. Amadou Matar

19. J. Otero

20. Kevin V.

21. M. Loum

22. Y. Kembo

23. E. Curbelo

24. Justin