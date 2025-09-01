El Sporting oficializa la llegada de Oscar Cortés desde el Rangers
El colombiano se convierte en el noveno movimiento de la plantilla este verano
El Real Sporting de Gijón ha hecho oficial este lunes, último día de mercado, la incorporación de Oscar Cortés, nuevo refuerzo de cara a la temporada 2025/26 procedente del Rangers FC, con un acuerdo de cesión hasta el próximo 30 de junio.
Oscar Manuel Cortés Cortés (Tumaco, Colombia, 03-12-2003) se formó futbolísticamente en el Tumaco FC y en el Millonarios FC, conjunto con el que debutó en el fútbol profesional de su país en 2022. Las destacadas actuaciones con su equipo y con la Selección Sub 20 colombiana le sirvieron para llegar al fútbol europeo. En el verano de 2023, se incorporó al RC Lens de la Ligue 1 de Francia. Desde la segunda mitad de la temporada 2023/24, jugó en calidad de cedido en el Rangers FC de la Scottish Premiership, conjunto que le incorporó definitivamente este mismo verano. Además, Cortés disputó el Mundial Sub 20 de 2023 y ha sido internacional absoluto con la Selección de Colombia.
El nuevo futbolista rojiblanco ya ha superado el reconocimiento médico y se incorpora a la dinámica de la primera plantilla. El club da la bienvenida a Oscar Cortés y le desea el mayor de los éxitos en su nueva etapa como jugador sportinguista.
