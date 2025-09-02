Blanca, con los cuellos rojos y el primer escudo: así es la tercera equipación del Sporting

Guiño a la historia y a uno de los diseños más añorados por la afición del Sporting. La tercera equipación del conjunto gijonés ha visto la luz este martes. Blanca, con cuellos rojos, el escudo no es el que luce habitualmente el conjunto gijonés: se retoma una recreación del primer escudo oficial. Todo, en un año en el que se celebra el 120 aniversario de la fundación del Sporting. El estreno de la prenda fue desvelado por un usuario de la red social X, quien la encontró a la venta en una conocida superficie comercial. A diferencia del caso de las anteriores, no ha sido presentada anteriormente por el club.

"Me parece preciosa y con un poso histórico innegable. Un acierto de Puma y del Sporting", afirma el historiador y sportinguista Frichu Yustas. "Pero no se trata del escudo de Gijón, sino de una recreación del primer escudo oficial del club. Con un matiz, en el escudo final se incorporó la corona real. El escudo, el primer escudo oficial de la entidad, fue diseñado por Anselmo López y presentado por él mismo en la junta general societaria de fecha 19 de enero de 1913. El escudo (que no se llegó a lucir en las camisetas y sólo se usó como insignia) venía acompañado por una metopa en la que aparecían las banderas de España y Gijón. Además, los colores de la bandera de la ciudad (y del propio club) bordeaban al propio escudo con una S y una G entrelazadas", detalla Yustas.

En esa evolución y debate al primer escudo, Yustas puntualiza que "al diseño original se le había añadido la corona real, conforme al derecho de uso del título de Real concedido por Alfonso XIII y al propio nombre con el que había sido inscrita la entidad el 18 de septiembre de 1912: Real Club Sporting Gijónés (no cambió su nombre al actual Real Sporting de Gijón hasta abril de 1916). Es decir, este escudo se supone que fue el previo que hizo Anselmo López, al que después se oficializó en 1913 (que ya contenía la corona real)".