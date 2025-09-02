Oyón y la distancia entre Orlegi y Mareo: el reflejo de los problemas de cantera del Sporting

Hace solo cuatro años, Álex Oyón viajaba a Madrid acompañado por Joaquín Alonso para ser galardonado como el mejor delantero juvenil del grupo 1 de División de Honor. El premio, organizado por Golsmedia, en colaboración con la Federación Española de Fútbol, contó como escenario con el cotizado salón Luis Aragonés de la Ciudad de Las Rozas. La imagen era la de haber entrado entre los mejores jugadores del fútbol juvenil español (se premiaba a los más destacados de los siete grupos de la categoría). Aquella distinción llegó casi al mismo tiempo que su debut en el primer equipo, ante la Real Sociedad B. Era noviembre de 2021.

El contexto es importante a la hora de evaluar las razones por las que Álex Oyón, en todo este tiempo, solo acumule siete apariciones en el Sporting (seis de ellas el pasado curso, cuando en teoría había dado el salto definitivo al primer equipo) y haya vuelto ahora al Sporting Atlético, a Tercera Federación. Es el desenlace de semanas de vaivenes, como el de iniciar la pretemporada con el primer equipo y entrenarse pocos días después con el filial, bajo el compromiso de encontrarle destino a préstamo en Primera Federación. Esto último, a priori relativamente factible con semanas de mercado por delante, tampoco fue posible.

Más allá de que hacerse un lugar en una primera plantilla es el paso más complejo en la evolución de un futbolista y del respeto a las decisiones de los entrenadores, quienes mejor y más de cerca conocen el día a día de cada futbolista, parece claro que algo ha fallado. Hay situaciones que evidencian errores en la gestión y falta de criterio a la hora de promocionar el talento. Dos aspectos vitales en toda organización. También en un club de cantera.

Los giros de Orlegi en torno al trabajo con las categorías inferiores y, también en torno a las apuestas para la promoción de jugadores formados en la casa (entiéndase como la ayuda extra que todo club realiza en torno a jugadores que, por talento y trayectoria, reúnen condiciones para poder llegar a dar el salto al fútbol profesional), tienen a Álex Oyón como la última consecuencia de la falta de sintonía para allanar ese difícil camino entre primer equipo y filial.

En los últimos tres años se han visto debuts testimoniales en el primer equipo de jugadores llegados al filial para dar un salto de calidad y que ya ni siquiera están en el Sporting. Casos como los de Leonel Miguel o Esteban Lozano. Otros, llegaron y se fueron sin destacar en el filial, pero sumando también convocatorias con el primer equipo sin llegar a participar. Idas y vueltas, bailes de nombres y no todo dentro de esa lógica de la prueba y el error que forma parte del aprendizaje. Tampoco el modelo se sostiene por ventas como la de Varane tras su fugaz paso por el filial. ¿Compensa? Los resultados tienen nombre. No solo el del destituido Óscar Garro. El frenazo en la progresión de Álex Oyón, como el de otros jugadores (Marcos Fernández o Álex Lozano), es la consecuencia. Al menos, una de las más visibles. Sumen la entrada y salida de profesionales como Nacho Cases o Javi Fuego. Se fueron, como llegaron, sin hacer ruido. Seguramente les puede más su sportinguismo. Nadie es indispensable, pero sirve de indicativo.

Si la cantera es, junto al ascenso, el gran lunar de Orlegi desde su desembarco en Gijón en 2022, los borrones en la gestión de este último escalón van más allá del fallido intento del ascenso del filial. Quizá, este último, sea el menos relevante. Aprovechar al máximo el talento de jugadores como Álex Oyón y establecer un criterio claro es lo que verdaderamente debe importar en Mareo. Eso va más allá de que el club quisiera que la cesión del gijonés la pagara íntegramente el club de destino, o de que el jugador no viera en el Barakaldo el escenario ideal para volver a encontrar continuidad, prefiriendo el Arenas de Getxo. Este último solo se hacía cargo de una parte de la ficha. Aunque no se quiera ver, es un aviso más de que Mareo patina. Felipe Vega-Arango y Emilio Gutiérrez tienen tarea por delante.

Oyón tiene en Nacho Cases el mejor ejemplo de que cuando todo parece acabarse en el filial, el fútbol te regala giros increíbles. Ojalá sea así, por el bien del jugador y del Sporting. El gijonés llegó al club con 8 años, acumuló temporadas como máximo goleador en la cantera, y rechazó una oferta del Villarreal por convertirse en futbolista del Sporting. Un producto de Mareo a tope. ADN rojiblanco. Si le sirve de motivación, su respuesta ahora, en la dificultad, será espejo para muchos que vienen detrás.