De Paco Alcácer, a Kurzawa: la afición del Sporting y el final de mercado

"¡Oscar, Oscar!". Se hizo esperar, pero el último fichaje del Sporting colmó los desesos de las decenas de aficionados que se acercaron ayer a Mareo, con la duda de si el colombiano participaría en la sesión vespertina. Fue el penúltimo en saltar al campo. Cerró el grupo el capitán, Rubén Yáñez, entre el aplauso del público al colombiano y las miradas al móvil. El sportinguismo vivió las últimas horas del mercado pendiente de algún giro de último hora en la plantilla. Si las redes alimentaron rumores, al inicio del verano, como el fichaje de Paco Alcácer, el último día trajo también posibles como la opción de "que igual vendemos a alguno y fichamos a Kurzawa, que está libre". Con todo, el sportinguismo se muestra esperanzado: "Tenemos equipo para pelear por estar arriba".

"¿Sabes por qué no está entrenándose Christian Joel?", pregunta Iñaki Fernández. El cubano, con un golpe, es el único ausente en el verde del campo 1 de Mareo. Hay quien piensa que puede haber algún motivo más en su no presencia en el entrenamiento. "Yo fichaba a Kurzawa, a un lateral izquierdo y daría salidas, por ejemplo, las de Queipo. y Kembo. Es que tenemos un búnker atrás, pero una portilla de madera en la izquierda. Pero bueno, confió en la plantilla. ¿Objetivo? Vamos minuto a minuto", subraya este vecino de Nuevo Roces.

"Tenemos mejor equipo que el año pasado, pero falta fondo de armario. Falta un central y un delantero más", resume Javi Bazán, de la peña sportinguista Quini de Barcelona. "En la porra de nuestra peña puse que acabamos en ascenso directo, así que fíjese si creo en los que están. Hay que soñar por lo máximo", añade. "Echo de menos un lateral izquierdo, porque como lo de traer un ‘9’ ya veo que no puede ser. Esperamos que dé para pelear por el ascenso", afirma el naveto Esteban Corzo. Está sentado junto a su hija, Olaya, una fan de Dubasin que tiene claro que "quiero que suba el Sporting y descienda el Oviedo". En las dos butacas siguientes están Martín Vigón, amigo y también naveto. Con la inocencia de sus 7 años se suma a conseguir el ascenso "y dejar la plantilla como está". Su padre, Juan, es más exigente: "Falta un delantero delantero, pero de los de área. Tenemos de los que corren, pero no de los que meten los goles. Pa jugar el play-off nos dará. Atrás somos duros".

David Collada, gijonés y abonado del Sporting desde hace años, discrepa con la necesidad de añadir armas al ataque. "Ahora mismo hay equipo para pelear por arriba, perfectamente. No hay ataque en Segunda como el del Sporting", sentencia tras citar a Gelabert, Dubasin, Otero, Gaspar... "Hombre, si me dejaran cambiar a Caicedo y Amadou por un delantero contrastado y potente, igual cambiaría, pero para nuestras posibilidades, lo que tenemos es perfecto. Y si Justin y Loum, que han jugado poco, rinden a buen nivel...", desliza sobre la posibilidad de dar la campanada y optar a algor más que el play-off.

Iñaki Fernández, sportinguista del mismo nombre y apellido del aficionado pendiente de firmar a Kurzawa, está viendo el entrenamiento junto a su mujer, Beatriz Álvarez, y sus dos hijos, Ane (9 años) y Mario (11 años). "Con lo que hay, yo creo que el Sporting está para jugar el play-off, pero pregúntele a ellos, que saben más de fútbol", comenta, con media sonrisa. "Quiero que vuelva Campu", añade Mario. "Lo que quiero, más que fichar, es que suban a Primera División", afirma Ane. "Otro delantero sí ficharía. Lo que me gusta mucho es la defensa. Va a dar para estar ahí. Hay que confiar", concluye Beatriz.

2.500 abonados del Sporting tendrán que buscar una vía alternativa para animar a su equipo este sábado en Riazor. Una vez completado el proceso de inscripción abierto por el club para optar las 564 enviadas por el Deportivo de La Coruña, ha habido un total de 3.010 abonados inscritos. Tras el sorteo, los abonados inscritos (en primer lugar) a partir del número de abonado 5.851, han sido los agraciados con su localida. El resto, a tirar de contactos (el Dépor solo vende a sus abonados) o esperar al jueves, cuando el cuadro coruñés abre las taquillas al público en general. Si quedan.

En la primera parte del sorteo, los diez números aleatorios seleccionados fueron los siguientes (una vez ordenados de menor a mayor): 757, 3.143, 3.620, 4.296, 5.417, 5.851, 8.078, 10.480, 13.890 y 16.363. Del bombo de la segunda parte del sorteo salió el 6, por lo que el número elegido fue el 5.851 (el sexto número en ordinal del primer sorteo).