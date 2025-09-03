La Academia Internacional suma proyecto en Japón

El proyecto de la Academia Internacional del Real Sporting de Gijón continúa construyendo alianzas. El club, en colaboración con LaLiga, ha establecido un acuerdo con el Aries Toshima FC japonés orientado a la expansión de la marca Real Sporting y a la formación de jóvenes futbolistas con la metodología de la Escuela de Fútbol de Mareo. Una representación de técnicos, en la imagen, con los alumnos, se desplazaron a Tokio, al barrio de Toshima, para fortalecer lazos con el Aries FC. Se realizó una semana de entrenamientos con cien niños y niñas.