Enol Prendes seguirá en la dinámica del primer equipo del Sporting toda la temporada

Enol Prendes es el único futbolista con ficha del filial que tiene asegurado mantenerse en dinámica del primer equipo durante esta temporada. Así lo ha decidido al Sporting, sin cerrar la puerta a que el de Pola de Laviana pueda alternarlo con alguna presencia en partidos del filial si fuera necesario. Mbemba y Joshua Mancha, quienes también iniciaron la pretemporada con el primer equipo, tendrán un rol diferente. Con ellos sí se contempla que puedan salirse de dinámica del primer equipo en algún momento.

La polivalencia para actuar en varias posiciones de ataque y el rendimiento ofrecido durante la pretemporada han hecho a Enol Prendes ganarse un sitio en el día a día del primer equipo. Seguirá con dorsal del filial, pero pero para Asier Garitano será uno más. A sus 21 años, el club quiere evitar que este rol termine repitiendo lo sucedido, el pasado curso, con Oyón. La diferencia está en que si acumula muchas semanas sin actividad y los horarios de los partidos dan flexibilidad, podría alternar los fines de semana su presencia con primer y segundo equipo.

El Dépor, sin Mella

El Deportivo de La Coruña contará con ausencias para recibir este sábado al Sporting (Riazor, 16.15 horas). Una de ellas especialmente sensible y con motivo del virus FIFA. David Mella tiene que responder a la llamada de la selección tras incorporarse el último a la concentración. El extremo zurdo, que participó en el empate del conjunto gallego en Butarque gracias a un permiso, se perderá el próximo partido ya que estará concentrado con la selección sub-20 para preparar el Mundial, que arrancará el 27 de septiembre y se disputará en Chile. Además de la de David Mella, el Deportivo de La Coruña tampoco podrá contar con la participación de José Ángel Jurado. Su baja era esperada, ya que sigue recuperándose de una lesión cuando afrontaba ya la recta final de su recuperación. Operado de una pubalgia, su regreso a la dinámica del equipo se vio frenada por unos problemas musculares. El que volverá a estar disponible es uno de los fichajes importantes del Deportivo en este mercado veraniego. El central Noubi, que se perdió la visita a Leganés por ser citado con la sub-21 de Bélgica, será de la partida.