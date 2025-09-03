Garitano tanteó este verano a Cote para que descolgase las botas, pero Orlegi no valoró su regreso al Sporting

El Sporting de Gijón cerró el mercado de fichajes de verano sin la contratación de un lateral izquierdo. Hasta última hora, la dirección deportiva de Orlegi Sports valoró varias opciones y sondeó distintos nombres para cubrir esa demarcación, como Brian Oliván, pero ninguna de las alternativas que se estudiado terminó por cuajar. Pero lo que no había trascendido hasta ahora es que la prioridad de Asier Garitano para reforzar la demarcación de lateral izquierdo era en realidad el regreso de José Ángel Valdés “Cote”.

Garitano, que ya se había mostrado partidario de la continuidad del de Roces a su llegada al club pese a que el jugador ya había anunciado antes que colgaría las botas afectado por el desgaste de la etapa de Rubén Albés y al carecer de una oferta de renovación de la entidad, se puso este mismo verano en contacto con Cote para que se replantease su posición. El entrenador del Sporting trasladó en distintas conversaciones a José Ángel su deseo de que descolgase las botas.

Primero lo hizo a finales de julio, y después a principios de agosto. Cote, que sabía el riesgo que entrañaba la decisión tras un adiós muy sentido con varios actos de despedida y un homenaje por todo lo alto, se abrió a reconsiderar su postura ante el amor que siente por el club y al percibir la confianza real del técnico vasco. La conversación entre el entrenador y la leyenda del club para el regreso del capitán quedó ahí y no se avanzó porque la dirección de Orlegi no terminó de apostar por el regreso del futbolista.

Tras hablar con Cote y ver que estaba por la labor de escuchar al club, Garitano se puso en contacto con los responsables deportivos de Orlegi para tratar esta posibilidad. Pero los miembros de la dirección de la organización enfriaron esta opción. Como sucedió meses atrás, para los jefes deportivos del club rojiblanco el ciclo de Cote está terminado, todo pese a la voluntad del técnico y a la buena predisposición del futbolista.