Guerra, la "decisión estratégica" y las urgencias por el ascenso del Oviedo: "Solo pensamos en el Sporting"

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, hizo este miércoles balance del mercado rojiblanco y la configuración de la plantilla de cara a la presente campaña. El ejecutivo estuvo acompañado por José Riestra, director global de fútbol de Orlegi, Israel Villaseñor, director de gestión deportiva del Sporting, Joaquín Alonso, relaciones institucionales, y Fredi Lobeiras, secretario técnico.

El contexto. “El año pasado acabó de una forma que no es la que nos gustaba. Eso nos dio algo más de tiempo para analizar qué es lo que nos había faltado y empezar a poner las bases de esta temporada. El objetivo era consolidar la base de la plantilla, darle continuidad a un bloque, retener a jugadores clave como Gaspar, Rubén, Otero y Guille. Y además, un cambio de perfiles y atar a gente como Duba o Gelabert. En ese cambio de perfiles, tener mayor presencia a balón parado. El número de jugadores y las posiciones, ya las veníamos contando”.

La defensa. “Analizamos perfiles para la parte central y el lateral. Teníamos que ver la evolución de la pretemporada y analizar el mercado. Tenemos que trabajar mucho en la unidad de un grupo. Se nos han dado los resultados (en el inicio de temporada). Hay que intentar estar a la altura de la ilusión. Lo hemos visto en el número de abonados y la asistencia bestial a El Molinón. Estamos contentos y confiados en la plantilla que tenemos. Estamos todos alineados en el potencial para conseguir esa meta que tenemos todos”.

Objetivo. “El objetivo es pelear con los mejores, siempre lo ha sido. Hay que mirar cada semana. Estamos focalizados en lo que viene".

El lateral. “No es parte económica (la no llegada de un lateral). Simplemente que los perfiles no han encajado. Es una decisión estratégica, tras no haber conseguido objetivo que queríamos”.

Al míster le falta uno. “El míster y nosotros siempre hemos hablado del mismo número de jugadores. En el lateral izquierdo tenemos dos y son de Mareo. Diego además tiene versatilidad”.

Firmar un jugador libre. “Estamos abiertos a todo pero, en principio, para el mercado de invierno (nuevos refuerzos)”.

Extremo diestro y se quería zurdo. “Cortés puede actuar por las dos bandas, y lo veníamos siguiendo desde hace tiempo. En los últimos días fue una oportunidad”.

Oyón y Lozano. “Son jugadores del Sporting Atlético. Ahí tienen que ganarse los minutos y la confianza”.

Oyón. “Hemos tratado esta situación con todo el mimo que requiere un jugador de Mareo, que tiene condiciones y siente el Sporting. Hay tres partes involucradas, el Sporting, clubes externos y el jugador. Intentamos con cesión, en el Sporting Atlético y el primer equipo. Creíamos que lo mejor era el contexto de tener minutos, fuera o en el filial. Queríamos un club que valorara al jugador, que tuviera ese compromiso. Ya salió (al Linares, en temporadas anteriores) y cuando no hay ese compromiso, no suceden las cosas. Estará con el filial, está en el club, se le quiere y es elegible para el primer equipo. Vamos a hacer el seguimiento para que se desarrolle”.

3,8 millones en fichajes y falta lateral. “Todos los equipos de la categoría tienen virtudes y debilidades. Hemos construido un equipo en torno a una unidad de juego. Eso nos tiene que llevar al objetivo. La inversión es una evidencia. En la categoría siempre hay carencias y hay virtudes. Hemos potenciado nuestras virtudes”.

Invierno como recurso. “Está en el análisis del club tomar las decisiones mejores y no traer por traer un jugador que no nos diera un valor añadido. Han venido jugadores en el último día de mercado (otros años), pero en éste la situación era distinta y sí teníamos margen para ejecutar los jugadores que queríamos”.

Caicedo, operación de grupo. “Como otros, los jugadores son del Sporting, y se le puede poner el apellido que se quiera. Esperamos más. No tiene que ver con lo económico. No hay acto de fe. Ninguno. Hay exigencia y alineamiento”.

Ofertas por jugadores. “Teníamos muy claro lo que queríamos. No hemos escuchado ofertas. La decisión ha sido conjunta (con el entrenador)”.

Renovar a Yáñez. “El foco ha estado en las incorporaciones. Ahora que ha terminado el mercado, retomaremos las conversaciones”.

Inyección económica. “Nos tiene que ayudar a un desarrollo a medio y largo plazo. El impacto se nota desde el primer minuto y, sobre todo, compromiso de pelear con los mejores jugadores”.

Tercera camiseta. “Solo se me ocurre decir que la camiseta ye guapa. No me extraña que quisieran ponerla a la venta”.

Mercado, los mejor y peor. “El plantearlo con anticipación nos ha dado más estabilidad, además de tener un entrenador que ya podía construir. Lo peor, que hay cosas que no te esperas y tienes que moverte para encontrar soluciones”.

Amadou. “La competencia se gana en el terreno de juego y no hacemos alineaciones. A veces obviamos la importancia que tiene Otero en esta categoría. Con respecto a los números, a veces dejamos de valorar a un futbolista que viene de Mareo, como Amadou”.

Delantero. “Tenemos alternativas. No solo lo pienso yo. Tenemos una estructura con jugadores complementarios para jugar en varias posiciones. Duba, Gaspar, Otero… La delantera son todos los que están adelante. El año pasado no nos faltó en esa parte, sino que en esa solidez nos hemos focalizado esta temporada”.

Proyecto. “Este mercado ha sido especialmente competitivo. Tienen que estar convencidos de estar aquí. Jugar en El Molinón no es sencillo. Tenemos una exigencia muy alta”.

Felipe Vega-Arango y Emilio. “Llevamos poco tiempo, pero el impacto ha sido más que positivo. Una reestructuración y un foco en el club. Los objetivos siguen siendo los mismos, la victoria y los resultados llegarán, pero el objetivo es desarrollar a los mejores jugadores”.

Nota al mercado. “No somos nosotros quien se la debe dar. No pensemos en los primeros tres partidos. Pensemos en la temporada”.

Ascenso del Oviedo. “Solo pensamos en el Sporting. Este club tiene una entidad que da igual lo que hagan otros. Duba y Gela, se dio una circunstancia con una serie de condiciones contractuales. Ojalá les podamos devolver a la afición la ilusión y el compromiso”.

Perfil Garitano. “Hemos sintonizado muy bien. Ha hecho de la sencillez, una virtud. Hemos tenido un dialogo abierto y franco. Hemos ido cumpliendo las dos partes. Es un entrenador que puede llegar a construir”.

Orlegi y asumir traspasos. “La estrategia es diferente, se dieron traspasos y otra cosa es el coste del jugador, que repercute en el límite salarial. Creo que se ha invertido todos los años. Estamos en una dinámica de construir”.

Zona visitante. “No hemos podido hacerla esta temporada. Por la inversión y la obra civil. Estamos intentando que se puedan dar el mayor número de entradas posibles atendiendo a las circunstancias de cada club. Me encantaría ampliarla, no es un capricho”.

Estilo de juego. “Siempre construimos con el entrenador, siempre. Ha cambiado el perfil de los jugadores por un convencimiento para ser más competitivos”.

Irarragorri. “Está bien, está fuerte, tiene una comunicación constante. No manejo su agenda”.

Límite salarial. “Va a ser algo superior que el de la temporada pasada, pero esperaremos al dato final para no pillarnos los dedos”.