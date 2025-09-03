Loum se retira del entrenamiento y es duda para la visita al Deportivo

Mamadou Loum se ha convertido en duda para visitar el sábado al Deportivo de La Coruña (Riazor, 16.15 horas). El centrocampista rojiblanco se retiró ayer del entrenamiento matinal con unas molestias musculares que complican su participación ante el conjunto gallego. A la espera de la evolución y del resultado de las pruebas, apunta a ser baja. Un contratiempo que llega después de vivir sus primeros minutos la pasada jornada, ante la Cultural Leonesa. Asier Garitano había querido frenar su participación a su llegada, días antes del inicio de la competición. Loum se sometió a un plan de trabajo individual para alcanzar el ritmo del resto de sus compañeros. El equipo vuelve a entrenarse esta mañana, a partir de las 10.30 horas, en Mareo. A continuación, a las 13.00 horas, Oscar Cortés será presentado como nuevo jugador del Sporting en la sede en Siero de Central Lechera Asturiana, patrocinador del equipo.