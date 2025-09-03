Oscar Cortés, ambicioso en su presentación con el Sporting: "El proyecto es para ascender"

Oscar Cortés fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Sporting. El colombiano estuvo acompañado por David Guerra, presidente ejecutivo, y dos históricos como Joaquín y Redondo. El escenario elegido estuvo lejos de Mareo. Fue en las instalaciones de Central Lechera Asturiana, patrocinador del equipo. José Armando Tellado, director general de Central Lechera Asturiana, ejerció de anfitrión. El colombiano, que posó junto a tres jugadores de las categorías inferiores, derrochó ambición: “Viendo la calidad de los jugadores del Sporting, estamos para llegar muy lejos, para hacer historia. El proyecto que tenemos es ascender a Primera. Ha sido siempre el objetivo”.

“Te venimos siguiendo como grupo desde hace tiempo. Tienes ante ti un gran reto. Ojalá nos des muchas buenas tardes en El Molinón”, afirmó David Guerra, antes de dar paso a Oscar Cortés. “Estoy contento de poder llegar a esta gran institución. Es muy importante para mí este recibimiento. Vengo a aportar mi granito de arena”, comentó el futbolista. “Cuando surgió la oportunidad de venir al Sporting, dije que sí. Sé la historia que tiene y estoy encantado. Quiero incorporarme lo más rápido posible. Puedo aportar mucho al equipo por la banda, con rapidez y juego interior. En cualquiera de las dos bandas lo puedo hacer bien. También le puedo dar potencia. Tenemos buenos jugadores que me pueden ayudar a mi crecimiento”, añadió.

Cortés no ocultó que su objetivo, además del ascenso, es volver a la selección de Colombia. En el horizonte, el Mundial. “Siempre está en mente llegar nuevamente a la selección. Aspiro a eso. Teniendo partidos aquí, puede llegar”, comentó. El cafetero también subrayó que el paso de venir a Gijón servirá para “levantar mi juego. Vengo con muy buenas expectativas. Venía de hacer las cosas bien en mi selección y en mi club (Millonarios). Lens y Rangers me han servido para aprender. Vengo de una liga muy diferente, pero espero incorporarme pronto al estilo de juego”.

No quiere esperar para aportar. “Estoy en condiciones (de ayudar en Riazor). Tenemos que ir a ganar”, deslizó antes de echarle flores a Juan Otero. “Es importante tener un colombiano aquí en el equipo. Me ayudó mucho a sumarme a los compañeros y conocer la ciudad”, concluyó.

Central Lechera Asturias, con el Sporting

“Es un orgullo poder contar con la gente del Sporting. Damos la bienvenida a Oscar y le deseamos la máxima suerte. Es bueno para Asturias que el Sporting lo esté haciendo bien y que suba a Primera División. Estamos firmemente comprometidos con Asturias, con el deporte y con la vida saludable”, subrayó José Armando Tellado. Central Lechera Asturiana está presente esta temporada en la primera equipación del equipo, así como en las camisetas de las categorías inferiores del club.