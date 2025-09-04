Pablo Vázquez, ante su regreso a La Coruña con el Sporting: "No queremos el 'joga bonito', buscamos ser eficaces y contundentes"

El Sporting llega a la cuarta jornada del calendario liguero con pleno de victorias. Con el ánimo por las nubes, toca visitar a uno de los equipos de la categoría llamados a estar en la parte alta como es el Deportivo de La Coruña. Un encuentro especial por la rivalidad y en el que Pablo Vázquez cuenta con gran protagonismo. Después de jugar dos años con los gallegos, donde consiguió hasta un ascenso, regresa a la que fue su casa después de una salida que no fue como le hubiera gustado.

Visita a Coruña. "Cuando llegué aquí, miré cuando me tocaba volver y justo ha sido prontito. La semana es normal, el partido es como otro cualquiera, hemos hecho una doble sesión, más dura de lo que pensaba. Pero es verdad, que es un partido especial en lo personal. Hasta hace nada estaba allí, es la primera vez que voy a jugar como visitante y tengo sentimientos encontrados. Esperando un partido de Primera División, por el estadio, las dos aficiones, los clubs… especial por eso".

Recibimiento en Coruña. "No puedo controlarlo, la gente pensará lo que tenga que pensar. Es todo respetable, habrá algunos que no me aprecien, otros que sí. La realidad es que estuve dos años, conseguí un ascenso, jugué ochenta y tantos partidos y di todo. Lo que la gente quiera pensar o valorar está en su derecho".

Salida del Depor. "Sentimientos encontrados porque estuve dos años, fueron prolíficos y estuve muy a gusto y esa es la realidad. Lo demás ya lo comenté, se ha dado así y muy a gusto aquí y contento. Simplemente que estuve allí muy bien, es un sitio especial y ya está. Lo que pasó, se cerró una etapa, fue muy feliz y ahora estoy iniciando otra y estoy muy feliz. Ojalá sea igual de prolífica que lo fue allí".

El Deportivo. "Tienen un equipazo, es una realidad. Son uno de los rivales a batir, pero veo a nuestro equipo con las armas suficientes para hacerles daño. Tienen muchísimos recursos, vienen con un potencial ofensivo tremendo, tienen quizá al mejor jugador de la categoría, va a ser difícil, pero veo a nuestro equipo, preparado y unido para este tipo de retos. La realidad es que si queremos estar peleando por la parte alta, allí hay que ir con personalidad, valentía y sabiendo que podemos ganar el partido".

Compenetración con Perrin. Me siento muy a gusto, es verdad que hemos venido gente nueva, pero con mucho compromiso. Lucas y yo, que ahora nos está tocando jugar juntos, hemos venido con ilusión tremenda y eso se trasmite en cada jugada, en cada acción, en cada partido. A eso hemos venido, a aportar nuestras fortalezas y lo bonito es que estamos entrando en sintonía. Tanto yo y Lucas, como con Eric, Kembo también, el equipo, con la afición. Veo un equipo unido y Comprometido. Esa es la clave para que esto salga bien, que estemos dando esa sensación de unidad, de cuando sufrimos, lo hacemos juntos, cuando atacamos, cuando disfrutamos, se nos ve alegres a todos.

Mercado y objetivos. "El club ha hecho un muy buen trabajo este mercado, al final es muy difícil. Está el tema de los límites, del número de jugadores, no sabes nunca cuántos son buenos, cuantos necesitas, hay gente que puede jugar en varias posiciones... La realidad, este es mi punto de vista, creo que las plantillas relativamente cortas pueden ser buenas. Ojalá nos respeten las lesiones, pero creo que un jugador cuando mejor rinde es cuando está jugando o cuando se ve cerca de jugar".

Plantilla corta. "Todo el mundo necesita estar en ese puntito de verse dentro. El equipo está sabiendo que jugamos en el Sporting y que la exigencia es máxima. A partir de ahí, creo que estamos preparados, sobre todo mentalmente. El fútbol dictará sentencia, pero estamos recogiendo lo que el cuerpo técnico nos pide y se está viendo en el campo esa pasión y entrega, con muchas cosas de mejorar, pero jugando en el Sporting estamos exigidos al máximo".

Sistema defensivo. "Tampoco vamos a hacer nada excepcional contra el Depor. Es verdad que el míster siempre aplica una serie de matices en cada partido y este, igual, puede ser el partido en el que más tenga. La calidad individual es difícil de contrarrestar y la única manera es como equipo. La virtud de ellos igual es su defecto. Vamos a intentar frenar ese tipo de jugadores que individualmente se sacan pases, paredes, acciones individuales que te pueden romper como equipo, pero estando ajustados en esas distancias con el compañero podemos contrarrestarles y hacerlo una ventaja para nosotros".

El cartel del partido. "Es un partido que gusta a todos, de buen cartel, pero para nosotros, en Segunda División, ir a Ceuta también es una dificultad máxima. En Segunda está todo igualado, lo que pasa que a todos nos gusta etiquetar partidos con un poco más o menos. Nos gusta tomar partidos con mucha calma y solo mirando hasta ese fin de semana. La final que tenemos es la de Riazor, lo demás veremos que pasa".

Estilo de juego. "Prefiero un equipo que sepa adaptarse a todo. Nos vamos a enfrentar a ciertos equipos que están acostumbrados a tener el balón y tenemos que adaptarnos a eso. El otro día, la Cultural planteó un partido que prefirió estar más recogidos y tuvimos la oportunidad de mostrar otra cara. Nos hemos desenvuelto bien en el contexto de los dos primeros partidos, con menos posesión, pero más peligroso en transiciones. La virtud del equipo es esa".

Posesión. "El míster lo tiene muy claro. No venimos al “joga bonito”, ni agradar excesivamente. Queremos ser eficaces, contundentes, aprovechar nuestras virtudes y sabiendo que la gente de arriba es muy buena".

Expectativas. "Cuando vienes a un sitio nuevo llegas con precaución. Me ha sorprendido mucho, sobre todo el otro día el recibimiento. Jornada tres…, fue muy bonito. Ves las caras de la gente, la cantidad que había. Pensaba, ‘tengo que salir a El Molinón a matar’. Es lo que está consiguiendo la gente con nosotros, que conectemos y que nos haga llegar ese picorcito para dar algo más.

Perrin o 'Pegan'. “Es ‘Pegan', pero los españoles somos cómodos y nos va más el Perrin. Hay un cántico de moda en El Molinón y está guay, así que vamos a llamarlo así: Perrin".