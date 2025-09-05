El análisis de Uribe sobre el Deportivo, próximo rival del Sporting: la prueba de fuego

Después de un comienzo con dos partidos en casa y uno de visitante , ante dos recién ascendidos y esos fantásticos nueve puntos,el calendario nos lleva ante todo un histórico y el único equipo que milita en La Liga Hypermotion que ha sido campeón de liga en Primera División, el Real Club Deportivo de La Coruña.

Malas decisiones deportivas y económicas han hecho que el Dépor desapareciese, no solo de la máxima categoría de nuestro futbol, si no también del futbol profesional, costándole un mundo retornar a la misma.

Un enorme grupo como Abanca está detrás y cuyo único objetivo es el retorno a la Primera División, después de una temporada como la del año pasado cuya mentalidad era estabilizar al equipo, éste año han dado un paso adelante y buscarán mirar las posiciones de privilegio.

La llegada de Antonio Hidalgo avalado por un muy buen trabajo en la SD Huesca, le va a permitir dar un salto de calidad que es lo que busca el proyecto. Buscará construir un bloque muy sólido como hizo en Huesca, un equipo que realice la presión tras pérdida de manera muy agresiva, un equipo que busque posiciones intermedias para realizar presiones muy agresivas buscando transiciones muy veloces, buscando los espacios que deja el rival y un equipo muy peligroso en las acciones a balón parad, ell Huesca fue de largo el equipo que más puntos hizen estas acciones.

Será bonito ver como dos equipos que se mueven en estructuras de juego muy parecidas se contrarrestan, dos equipos que trabajan muy fuerte sin balón y transitan a una velocidad de vértigo, el Dépor no necesita muchos toques de balón para hacer daño al rival.

Han demostrado en este inicio de liga dificultades en el centro de la defensa y en resolver las transiciones de los rivales buscando la espalda de la línea defensiva. Dos medios centro de mucha posición y que dan mucho equilibrio al equipo como Gragera y Villares. Una línea de medias puntas que para mí, junto a la del Sporting, pude ser la mejor de categoría; jugadores como Yeremay, Cruz, Soriano, Stoichkov o Mella son muy buenos en el desborde en acciones individuales y en buscar las espaldas del rival, son muy peligrosos en las transiciones ofensivas con el rival mal parado. Arriba la llegada a última hora del delantero italiano Mulattieri le ha dado un enorme potencial, jugador muy potente y con muy buena relación con el gol, en su debut hizo un gol de acción de remate y provocó un penalti en una acción simila. Jugador que se maneja muy bien en los centros laterales y que se puede aprovechar muchísimo de los jugadores talentosos y verticales que tiene el Deportivo en esa línea de tres medias puntas.

Partido exigente ante un buen rival, mucho cuidado a las perdidas de balón y no estar bien parado, el Dépor tiene jugadores que te pueden matar con espacios y mucho peligro en las acciones a balón parado porque ahí el míster se maneja muy bien y en esta categoría ayudan mucho a ganar partidos que por juego no puedes hacerlo.

Prioritario defender fuerte, ser un equipo muy corto en defensa, recuperar rápido las posiciones defensivas para evitar sus contraataques y mucha atención al balón parado. Lo demás se lo dejamos a Gelabert, Otero, Dubasin y Gaspar... Ellos tienen que preocuparse y mucho de este perfil de jugadores.

Buen rival, buen partido, a seguir manteniendo las buenas sensaciones y a competir como leones en una categoría tan igualada. Llos puntos dan seguridad para trabajar, pero nunca deben de dar confianza excesiva, si no a mil en la Liga Hypermotion te pintan la cara en cualquier momento y los nueve puntos vienen de sufrir cada acción y cada balón, no hemos sido muy superiores a nadie, pero cuesta mucho ganar a este equipo... en La Coruña hay una buena Prueba de Fuego. A disfrutar.