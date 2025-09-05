Asier Garitano sobre el adiós de un ídolo del Sporting: "A Cote le dije que se había retirado demasiado pronto"

Asier Garitano se mostró tranquilo en la previa del encuentro contra el Deportivo de La Coruña. El técnico ha dejado fuera de la convocatoria a Mamadou Loum, por lesión, y el recién llegado Oscar Cortés para que siga en su proceso de adaptación. El encuentro en La Coruña se presenta como el primer gran reto de esta temporada para un Sporting que se mantiene invicto tras las tres primeras jorndas.

La preparación contra el Dépor. "Afrontamos bien, con mucha ilusión de poder competir otra vez. Una semana normal de entrenamiento. Preparando las cosas que creemos que se puedan presentar allí y darles soluciones a los jugadores e intentar tener otro buen día".

Mamadou Loum. "Tiene una roturita. Ahí, no sé el tiempo, iremos valorando cada semana. Se va a perder, seguro, algunos partidos. Dependerá de su evolución y lo que digan los médicos. Iremos tranquilos, estamos en inicio de temporada".

Oscar Cortés. "Está bien, pero primera semana después de llegar de Escocia, muchos cambios, preferimos que se quede aquí entrenando, que vaya mejorando su condición y, poco a poco, ir incorporándolo al grupo. Es un chico que es potente, fuerte de tren inferior que tiene que mejorar los volúmenes, pero que entiende el juego bien. Es profundo, potente en la carrera, tira diagonales por dentro… Hay que ir viéndolo más días de entreno y que los compañeros le vayan conociendo".

El Dépor. "Todos los equipos tienen grandes plantillas, grandes jugadores. Es una competición muy competitiva. Estamos hablando de un equipo que ha hecho muchos cambios, con un poderío grande. Por lo que he leído, han rechazado unas ofertas muy importantes, cosa que en esta categoría, pocos equipos pueden asumir. Muestro un poco la ambición del equipo que tienen".

Su récord de victorias. "Me sorprende que haya sido el que más y que no haya habido empates, está bien, sin más, pero seguimos pensando en el siguiente. Son datos que ponen contento, pero intentaremos conseguir más".

Cote. "A Cote llevo intentando convencerle desde que llegué hace cuatro meses. Es un chico excelente y cuando llegué aquí le dije que había anunciado demasiado pronto la retirada. Conociéndole, que haya salido así no le habrá gustado tampoco. Las puertas del Sporting las tiene abiertas para lo que él quiera, pero ahora lo que tiene que hacer es disfrutar de la familia".

Nacho Martín. "Ha empezado igual que el final de la temporada pasada. Es un mediocentro bueno, con unas características buenas que sabe los defectos que tiene para que no se le noten en la competición, pero que es un chico muy receptivo, muy trabajador, que entiende bien el juego y está a un nivel muy bueno".

Dani Queipo. "Venía de hacer una pretemporada muy buena, tuvo ese partido del Córdoba donde no fue un buen partido para él. A los que hemos jugado al fútbol nos ha pasado muchas veces y hemos jugado muchísimo peor. Es un jugador que nadie le ha regalado estar en el Sporting. Tuvo en la segunda jornada un pequeño problema, volvió a jugar en casa donde estuvo bien y los que estamos fuera lo único que tenemos que hacer es ayudar al chico anímicamente, buscar herramientas para que dé la versión buena que ha dado en el Sporting. Es uno de los nuestros, hay que protegerlo y sacar el máximo rendimiento. Estamos en manos de los jugadores y estoy contento que esté aquí con nosotros".

El cierre del mercado. "Desde el principio hemos sido muy claros con las posiciones que queríamos. El extremo ha venido, antes de Oscar intentamos dos, tres diferentes situaciones que no han podido ser. Ha venido un jugador que es de banda derecha, diestro, potente y que nos va a ayudar. En el tema de defensa que estábamos buscando con exigencias grandes para que fuera un jugador mejor de lo que teníamos no es sencillo y no se dio. Teniendo un jugador como Kembo que lo está haciendo bien entendíamos que era mejor tener lo que estaba aquí".

Amadou. "No le vamos a dejar que se confíe, ni se relaje. Es un chico con un potencial grande, que su nivel de entrenamiento es alto, es un chico muy receptivo. En casa estuvo francamente bien, estamos muy contentos".

Jordy Caicedo. "Jordy, después del último partido, más el entrenamiento del sábado que hicimos un partido contra el filial, acabó cargado de isquios. Entrenó la doble sesión, se le siguió cargando por lo que hemos ido rebajándole de forma parcial el entrenamiento. Pero hoy ha entrenado con el grupo y está bien".

Oyón. "Es un chico que juega bien, que lee muy bien el juego, pero que para la temporada pasada era un tramo duro y con César por lo que entendía que iba a tener muy pocos minutos. Después de dos temporadas un chico de su edad necesita participar, tener minutos, cosa que en este Sporting es difícil. Lo mejor para él era salir, buscar un equipo, pero al final han decidido que se quede aquí otra vez en Tercera en donde va a tener partidos".

La falta de parón de selecciones. "Llevamos tiempo con esa situación, pero cuando confeccionas plantillas, sabes el calendario y que eso va a pasar. Cada uno asume los riesgos cuando firmas jugadores que pueden ser internacionales. Me ha ocurrido, pero es como cuando te quejas de que has tenido pocos días. Sabes lo que va a pasar y lo pones en la balanza. No va a cambiar esta temporada. Lo ideal sería que se parase como en Primera, se está intentando y se podrá conseguir, pero para esta temporada es imposible".

Posibles fichajes en invierno. "Cuando empezó la liga, quince días antes de que cerrara el mercado ya trabajaba con los jugadores que están aquí. Sabemos la plantilla que tenemos, los 21 jugadores más tres y no me voy a desgastar por nada que no sea intentar sacar el rendimiento a estos. No sé si hasta octubre, noviembre, marzo o acabar la temporada".