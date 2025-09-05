La astronómica oferta que rechazó el exentrenador del Sporting, José Alberto, en las últimas horas de mercado

El cierre del mercado veraniego es uno de los momentos de actividad más intensa de la temporada para los equipos. Con muchas de las plantillas aún por cerrar, los acuerdos de última hora pueden poner el broche a una gran planificación, pero también pueden suponer un dolor de cabeza. Pero no solo los jugadores pueden cambiar de equipo en los últimos instantes del mercado de fichaje.

Los entrenadores también. Según informó La Ser, un viejo conocido del banquillo del Sporting como José Alberto López fue tanteado el último día de fichajes por un equipo extranjero. El Atlético Mineiro de Brasil, campeón de liga y copa en 2021 y subcampeón de la Copa Libertadores en 2024, realizó una gran oferta por el técnico asturiano. Sin embargo, este la rechazó de forma rotunda.

La información no desvela la cantidad exacta que le ofrecían a José Alberto, aunque sí que se habla de una cifra astronómica que superaría con creces su actual sueldo en el Racing de Santander. En enero de este año, el exentrenador del Sporting renovó su compromiso con el club cántabro hasta 2028 y cuenta con una cláusula de 10 millones de euros que pocos jugadores en Segunda División ostentan.

La dirección del Racing le ha dado buenas herramientas a José Alberto para intentar superar lo logrado el año pasado, cuando llegaron a la primera ronda de play-off donde cayeron contra el Mirandés.

Esta temporada han conseguido retener a jugadores de la talla de Iñigo Vicente o Andrés Martin, e incorporar otros de nivel como Asier Villalibre, Facu González o Gustavo Puerta por el que pagaron su cláusula al Bayer Leverkusen y, según apuntan algunas fuentes, lo han convertido en el jugador mejor pagado de Segunda División.