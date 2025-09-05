David Guerra sobre los objetivos de esta temporada: "Es momento de ilusionarse y demostrar"

"Hemos empezado con victorias, pero eso ya quedó atrás y ahora toca ir a los mejores campos, para jugar contra los mejores equipos y ser competitivos". Este fue uno de los mensajes que dejó el presidente del Sporting, David Guerra, en su visita a la peña Maverick.

Con apenas un año de vida, ha conseguido aglutinar a un buen grupo de jóvenes sportinguistas que ya se han hecho notar en varios desplazamientos de la temporada pasada. Para este fin de semana en La Coruña, viajarán en un autobús de sesenta plazas repleto para animar al equipo. "Somos una peña joven que estamos por y para el Sporting.

Llevamos ya un año, aunque el acto de presentación sea hoy (por ayer), viajando con el equipo. Para eso estamos, para animar y remar por los objetivos. El sábado vamos a estar en La Coruña para ver si se consiguen los tres puntos", arengó Pablo González, uno de los principales integrantes que hizo la labor de representante de la peña en el acto.

Junto al presidente Guerra acudieron Amadou y Justin Smith como integrantes del primer equipo, también estuvo presente Gustavo Alonso, presidente de Unipes, que tuvo unas palabras de alabanza a la peña. "Cuando se asociaron eran menos de los que están aquí. Por lo que se ve que es una peña bastante joven y en continuo crecimiento", afirmó Alonso, que también habló sobre la nueva temporada. "Cuando inicias un proyecto sabes como empieza, pero no como acaba, aunque las intenciones se ven. Este año se empezó la pretemporada con buena parte de la plantilla armada y siendo el segundo equipo que más invirtió detrás del Almería".

En la parte institucional no pudo faltar la presencia de dos leyendas como José Redondo y Joaquín Alonso, que dejó una anécdota de su pasado con el local de la peña, ubicado en la calle Artillería de Cimadevilla. "En la mili, no me gustaba la comida de la comandancia y venía a comer aquí", recordó entre risas antes de felicitar a los miembros de la peña Maverick por "el entusiasmo joven" y "el ánimo que da fuerzas para seguir creciendo".

El acto lo cerró Guerra, que empezó entre bromas confesando que no sabía que se iba a encontrar y por eso llevó "a los dos más altos de la plantilla", en referencia a Amadou y Justin Smith. Sobre el primero aseguró que "lleva suficiente tiempo en Asturias como para darse cuenta de la relevancia del Sporting", añadiendo que en el encuentro contra la Cultural Leonesa "sintió en carne propia El Molinón y es una de las cosas más bonitas que le puede suceder", mientras que del canadiense desveló que, en poco tiempo, "está empezando a entender la parte social del Sporting".

Después de la rueda de prensa sobre el cierre del mercado, Guerra no quiso matizar nada más sobre el asunto de ese último fichaje que no llegó o algunas salidas que no fructificaron, aunque sí que fue contundente con la hoja de ruta a seguir. "Esta temporada tenemos estos jugadores, con un perfil diferente, y tenemos que construir. No vale hablar de la grandeza, hay que demostrarlo cada fin de semana".

El presidente se dirigió a los miembros de la peña animándoles a seguir con ese apoyo incondicional al Sporting. "El ‘feeling’ que he sentido en El Molinón en los dos primeros partidos es lo que nos va a llevar para arriba. Vuestra energía, que estéis con el equipo, apoyéis y creáis lo que están haciendo". Pero también señaló que la exigencia de la afición es una de las claves para conseguir los éxitos marcados. "Se tiene que ser crítico y habrá momentos en los que estéis más enfadados. Ahora es un momento de ilusionarse, de coger fuerzas y demostrarlo cada semana", finalizó Guerra.