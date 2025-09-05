Mamadou Loum, con molestias para el partido del Dépor

La pretemporada terminó hace casi un mes, pero Asier Garitano no baja el ritmo para tener a todos sus jugadores a tono. En una semana en la que el martes hubo doble sesión, Mamadou Loum tuvo que retirarse del primero de los entrenamientos por unas molestias.

El centrocampista no arrastra ninguna lesión de gravedad, pero su recuperación no se espera para esta semana, por lo que puede ser baja para el encuentro contra el Dépor que se disputa mañana a las 16.15 horas en La Coruña ante un campo que se espera repleto de seguidores deportivistas, pero en el que se contará con el inestimable apoyo de miles de sportinguistas.

También saltaron las alarmas con Caicedo. Mientras sus compañeros se ejercitaban en el gimnasio, el ecuatoriano lo hacía junto a Jesús Bernal en el campo 2 de Mareo. El motivo fue que en la doble sesión del martes, Caicedo no estuvo por precaución en uno de los entrenamientos, recuperándolo ayer para estar listo de cara al partido de liga.

Garitano tendrá a su disposición al resto de jugadores. En La Coruña se espera un once similar al que se vio ante la Cultural Leonesa en casa, con la duda de si Gaspar jugará de inicio o Garitano volverá a apostar por Amadou.