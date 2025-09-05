Pablo Vázquez, defensa del Sporting de Gijón: "No buscamos el ‘jogo bonito’"

El Sporting llega a la cuarta jornada del calendario liguero con pleno de victorias. Con el ánimo por las nubes, toca visitar a uno de los equipos de la categoría llamados a estar en la parte alta, como es el Deportivo de La Coruña. Un encuentro especial por la rivalidad y en el que Pablo Vázquez cuenta con gran protagonismo. Después de jugar dos años con los gallegos, donde consiguió un ascenso a Segunda División, regresa a la que fue su casa después de una salida complicada. De cara al partido de mañana, el defensa afirmó que el partido de La Coruña será "de Primera División" y, pese a que el Sporting mantendrá un plan similar al de las jornadas previas, Vázquez desveló que es el partido "que más matices ha ajustado Garitano".

Regreso a la coruña.

"Cuando llegué aquí, miré cuando me tocaba volver y ha sido pronto. El partido es como otro cualquiera, hemos hecho una doble sesión esta semana, más dura de lo que pensaba. Es un partido especial en lo personal. Hasta hace nada estaba allí y es la primera vez que voy a jugar como visitante, tengo sentimientos encontrados. Espero un partido de Primera División, por el estadio, las dos aficiones, los clubes... Es especial".

RECIBIMIENTO DE la afición del dépor.

"No puedo controlarlo, la gente pensará lo que tenga que pensar. Es todo respetable, habrá algunos que no me aprecien, otros que sí. La realidad es que estuve dos años, conseguí un ascenso, jugué ochenta y tantos partidos y di todo. Lo que la gente quiera pensar o valorar está en su derecho".

El dépor.

"Tienen un equipazo. Son uno de los rivales a batir, pero veo a nuestro equipo con las armas suficientes para hacerles daño. Vienen con un potencial ofensivo tremendo, tienen quizá al mejor jugador de la categoría (Yeremay), va a ser difícil, pero veo a nuestro equipo preparado y unido para este tipo de retos. Si queremos estar peleando por la parte alta, hay que ir con personalidad, valentía y sabiendo que podemos ganar".

la defensa. "

Me siento muy a gusto. Es verdad que hemos venido gente nueva, pero con mucho compromiso. Lucas y yo, que ahora nos está tocando jugar juntos, hemos venido con ilusión tremenda y eso se trasmite en cada jugada, en cada acción, en cada partido. Veo un equipo unido y comprometido. Esa es la clave para que esto salga bien".

Mercado y objetivos.

"El club ha hecho un muy buen trabajo este mercado, al final es muy difícil. Creo que las plantillas relativamente cortas pueden ser buenas. Ojalá nos respeten las lesiones, pero creo que un jugador cuando mejor rinde es cuando está jugando o se ve cerca de jugar".

EL ESTILO DE JUEGO.

"Tampoco vamos a hacer nada excepcional. El míster siempre aplica una serie de matices en cada partido y este puede ser el partido que más tenga. La calidad individual de ellos es difícil de contrarrestar y la única manera es como equipo. La virtud de ellos, igual es su defecto. Vamos a intentar frenar ese tipo de jugadores que individualmente se sacan pases, paredes... acciones que te pueden romper".

La posesión.

"El míster lo tiene muy claro. No buscamos el ‘jogo bonito’, ni agradar excesivamente. Queremos ser eficaces, contundentes, aprovechar nuestras virtudes y sabiendo que la gente de arriba es muy buena".

EXPECTATIVAS.

"Cuando vienes a un sitio nuevo llegas con precaución. Me ha sorprendido mucho, sobre todo el otro día, el recibimiento. Jornada tres…, fue muy bonito. Ves las caras de la gente, la cantidad que había. Pensaba, ‘tengo que salir a El Molinón a matar’. Es lo que está consiguiendo la gente, que conectemos y que nos haga llegar ese picorcito para dar algo más". ◼