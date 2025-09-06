El entrenador del Deportivo responde al doble lateral del Sporting y a la pregunta por Gragera

"Había que saber leer el partido". Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo de La Coruña, valoró especialmente la victoria de su equipo ante el Sporting en Riazor. "Tuvimos situaciones para ponernos por delante antes. Estoy contento por los chavales. Sobre todo, por cuando pones tanta gente ofensiva", subrayó el preparador deportivista tras el 1-0 de su equipo ante los rojiblancos.

"La vida va de sufrimiento. Tienes que abrazarlo muchas veces", comentó sobre la capacidad del conjunto gallego para encontrar su momento y hacer el gol de la victoria en el minuto 89. "Ellos estaban cerrando muy bien por dentro. Han doblado ese lateral que seguramente nos dificultaba ir más al espacio. Al final ha salido bien", explicó sobre la maniobra de Asier Garitano para detener a Yeremay. Una propuesta, la de encontrar rivales muy defensivos en casa, que dijo será habitual esta temporada.

"Los tipos de partidos que nos van a plantear en casa son como los que vimos ante el Sporting y el Burgos. El Sporting es un gran equipo que nos ha puesto en muchas dificultades. Han tenido ese palo que podía haber puesto todo en otra situación", comentó sobre el balón a la madera que envió Gelabert tras el descanso.

Gragera, fuera de la convocatoria

Antonio Hidalgo también fue preguntado por la ausencia del exrojiblanco José Gragera, que se cayó de la lista de convocados del Deportivo de La Coruña. "Faltando dos días para el partido notó unas molestias. Hicimos una resonancia y casi no salió nada, pero faltando 48 horas entendimos que era muy arriesgado", explicó.