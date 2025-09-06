Garitano vio un partido "muy igualado" y un "competitivo" Sporting: "No relacionaría la derrota con los cambios"

Con la rabia de ver escapar un punto casi en el último minuto, pero la seguidad de que "hemos competido bien". Asier Garitano se marchó satisfecho con la imagen de su Sporting en un partido "muy igualado" en el que "no relacionaría la derrota con los cambios". El entrenador lamenta que un detalle, al final, dejara sin premio el trabajo de sus futbolistas.

La propuesta. "En todo momento sabíamos que, para sacar algo aquí, teníamos que someterles a ellos. El cambio primero era para tener más profundidad. Luego ya, los cambios, vinieron por la tarjeta de Juan, de Álex, la lesión de Martín… Había que equilibrar centímetros para el balón parado".

La imagen. "Hemos jugado con la misma idea, con gente de ataque al final. No ha podido ser. Cuando pierdes uno a cero, parece una cosa… pero ha sido un partido muy igualado. Hemos competido muy bien".

Nacho Martín. "Está fastidiado. No he visto la acción. (¿Roja?) No voy a hablar.

Arbitraje. "No vi la entrada a Nacho. Seguro que el árbitro lo ha hecho lo mejor posible".

Ambiente. "Partido de Primera en cuanto a la grada. Las aficiones son de Primera, pero estamos en Segunda. Intentaremos llegar al nivel que tiene la gente. Han sido dos equipos que han competido bien. La gente de Coruña se irá más contenta, pero nosotros hemos sido un equipo competitivo".

Cambios. "El primero, era para intentar atacar más. Hemos tenido pocas ocasiones contra un rival con Escudero o Yeremay. Nos faltaba más en ataque. Con Gaspar fue todo más abierto, pero creíamos que necesitábamos poder atacar más veces. Así ha sido la ocasión de César. El resto de cambios fue por posición, lesión, cansancio y tarjetas. Hemos mantenido el dibujo para equilibrar".

Un punto en las manos. "Hemos demostrado que hemos competido bien. Nos faltó atacar más veces. Nosotros les podíamos hacer daño. Cuando el partido más igualado estaba, viene esa jugada de falta lateral. El fútbol es esa situación. Si te toca en contra, fastidia, pero hemos competido bien en un estadio potente y difícil".

Caicedo y Amadou. "Dubasin es delantero, adaptado a banda derecha. Podíamos haber sacado otro delantero, pero al sacar a Comas ellos, pensamos en sacar ventaja en velocidad. Había que equilibrar cosas. No relacionaría la derrota por la situación de los cambios".

Mbemba. "Es un chico que es un central o un lateral, que lo hemos utilizado en el centro. Lo ha hecho bien. No se ha complicado con balón. Es fuerte. Se nos fastidió Loum y Martín. Tiene características para jugar ahí".

Afición. "Han estado y sufrido con el equipo. Irán fastidiados a Gijón, como todos. Es parte del fútbol. Hay que aprender de las situaciones que se han dado hoy".

Mayor aprendizaje. "Hay que ajustar todas las situaciones. El fútbol son detalles. Ahí seguro que mejoraremos en siguientes partidos. Hubo alguna acción que podíamos haberlo hecho mejor".