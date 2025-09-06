La gran cita de la Mareona: en torno a 2.000 sportinguistas acompañarán al equipo en La Coruña

Estuvieron en Ceuta y no podían fallar en La Coruña. Hablar de los desplazamientos del Sporting es hablar de la peña Los Guajes. Desde hace varias temporadas su presencia acompañando al Sporting es indiscutible, siendo parte importante de la animación lejos de El Molinón. Como no podía ser de otra forma, para el partido contra el Deportivo han preparado un gran desplazamiento al que acudirán 145 personas, o lo que es lo mismo, tres autobuses llenos. "Organizar un viaje de estos es muy complejo, pero nosotros siempre lo hacemos con la intención de que ningún sportinguista que quiera animar fuera de El Molinón se pierda el partido", explica su presidente Juanma Castañón en la nueva sede de la peña, el bar Capone de la calle Manso.

El viaje a La Coruña comienza a las 5.30 horas desde El Molinón, para poder llegar con tiempo y cumpliendo con los turnos de los conductores. Una vez allí, la plaza de María Pita será el punto de encuentro de la Mareona. "Intentaremos animar el ambiente desde primera hora de la mañana y todo el corteo hasta Riazor", detalla Castañón, confiado de que "va a haber un ambientazo". "Es un partido que el sportinguismo coge con muchas ganas, todo el mundo quiere ir y tenemos que preparar un ambiente guapo, como si jugásemos en El Molinón", añade.

Ni los más jóvenes se quieren perder el partido, como ejemplifica Iván del Valle. Este será su tercer desplazamiento con el Sporting, después de visitar Leganés y Valladolid, pero el primero con la peña Los Guajes. "Tengo ganas del partido, va mucha gente", asegura Del Valle, que se muestra precavido a la hora de hablar del resultado. "Va a ser difícil, Yeremay es muy bueno". Como dice la canción, su afición por el Sporting va de abuelos a nietos. El suyo, ya fallecido, pertenecía a la peña Jiménez y fue el que le inculcó el sportinguismo. "Al partido llevaré su bandera como recuerdo", aseguró el joven seguidor.

También harán el viaje otros seguidores más experimentados en los desplazamientos como es el caso de Gonzalo Fernández. "Llevamos dos años con la peña, el año pasado hicimos once viajes y el anterior siete. A Ceuta no fuimos, pero en Coruña no podíamos fallar", afirma Fernández, que viajará con Los Guajes junto a toda su familia. "Vamos con ilusión. Tres partidos ganados y esperamos el cuarto", confía el seguidor.

Al contrario que Iván del Valle, no le tiene tanto miedo a un Deportivo lastrado por ausencias importantes. "Tienen la baja de Mella y el otro día que los vi jugar contra el Leganés no los vi muy finos. Me parece que somos mejores", sentencia Fernández. Sobre la Mareona, poco más se puede decir. "La afición siempre va a muerte, es la que cumple, luego ya son los jugadores los que tiene que rendir en el prao. En las buenas y las malas siempre hemos estado ahí". Se espera que más de 2.000 aficionados acompañen al equipo en Riazor y animen desde horas antes en La Coruña bajo la batuta de la peña Los Guajes.