Kevin Vázquez, muy crítico tras la lesión de Nacho Martín: "Tiene los tacos a la altura de la rodilla"

El segundo capitán del Sporting, primero sobre el terreno de juego, Kevin Vázquez salió a rueda de prensa a defender a sus compañeros. Lo hizo, en concreto, por Nacho Martín, lesionado en una pólemica entrada de Yeremay en la que el lateral gallego pediría su expulsión.

Sensaciones tras la derrota. Dos visiones. La primera cabreado porque en los últimos minutos se nos escapa, con un jugador lesionado como es Nacho (Martín) después de una entrada muy dura que tengo que revisar porque tiene los tacos clavados a la altura de la rodilla, casi. No entiendo nada de eso, pero vamos a centrarnos en lo nuestro que se nos escapa en los últimos minutos. Por otro lado, orgulloso por el trabajo y cómo competimos, cómo queremos transmitir a la gente. Este es el trabajo, pero se nos escapan tres puntos que los tuvimos cerca.

Posible expulsión. No soy el juez de esto, pero sé que se nos va un jugador muy importante del terreno de juego. Estaba haciendo un grandísimo partido y lo perdemos por una entrada a la altura de la rodilla que lo lesiona. No sabemos la gravedad, pero no soy yo quien tiene que juzgar.

Justo resultado. No lo es. Las tuvimos, un empate sería lo justo, se decide en detalles y calleron de la parte del Dépor.

Conversación con el árbitro tras la lesión de Nacho. Me dice que no tienen la intensidad sufdiciente, difícil medir eso, pero es su decisión.

Compartir banda con Guille. El que juega sabe el rol que tienen para aportar. A Guille le tocó de extremo, carrilero, en una posición que no es tan habitual para él, pero hizo un grandísimo trabajo para soportar la banda, para correr al espacio. El entendimiento tiene que ser bueno con cualquier compañero.

Estado de animo. El resultado nos refuerza. Sabemos lo que tenemos que corregir, que los últimos minutos son importantisimos y no podemos conceder nada. A partir del minuto 70 lo teníamos dominado pero pecamos de no exprimirlos y hacerles daño. Supimos competir y tenemos que mejorar esos últimos minutos y hacernos fuertes.