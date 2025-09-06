La Mareona, por todo lo alto en María Pita antes del partido del Sporting: “Gran ambiente y partido de Primera"

Centenares de camisetas rojiblancas y una plaza de María Pita envuelta en cánticos sportinguistas. La Mareona se deja notar en La Coruña desde primera hora de este sábado. Una buena avanzadilla de los dos mil seguidores que se esperan esta tarde para animar al Sporting en Riazor visibilizan el respaldo de una Mareona a la que las trabas del Dépor en taquilla no ha conseguido frenar. “Es un gran viaje, buen ambiente y partido de Primera”, verbaliza Rubén Díaz, uno de los cerca de 2.000 sportinguistas que se esperan que acudan al partido.

Si caminar al mediodía por las inmediaciones de Riazor es toparse continuamente con sportinguistas orgullosos de vestir sus colores, adentrarse en el corazón de la ciudad multiplica el efecto. Espoleados por el bombo de Pelayo Rodríguez, de la peña Sentimiento Rojiblanco, centenares de aficionados tomaron María Pita como cuartel general antes de la batalla en Riazor.

La Mareona en La Coruña / C. T.

A su lado, peñas como Maverick o Los Guajes (con algún percance que otro tras averiarse uno de los tres autobuses que llevaron) siguen los cánticos. En el ambiente, la ilusión de continuar con el pleno de victorias, tras un inicio con 9 de 9. “El día es perfecto para pasarlo bien y llevarnos la victoria”, sentencia Gabriel Miranda, poniendo palabras a la ilusion de una Mareona que ha vuelto esta temporada por todo lo alto.