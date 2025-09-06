Nacho Martín, pendiente de si sufre un esguince tras su lesión ante el Deportivo

Nacho Martín se retiró ayudado por dos miembros del cuerpo médico y entre claros gestos de dolor. Está pendiente de evolución tras el fuerte golpe en el tobillo izquierdo provocado por la entrada de Yeremay.

Hizo el viaje de regreso con el tobillo hinchazo. A la espera de pruebas, la esperanza es que todo quede en un fuerte esguince.

Gelabert: "No he visto la acción, voy a esperar a verla"

César Gelabert pasó por rueda de prensa para comentar cómo les deja la primera derrota de la temporada.

Sensaciones. "Hay que competir todos los partidos hasta el final. Hemos tenido mala suerte, pero hay que seguir trabajando, creo que hemos hecho un partido bastante competido y ha sido una pena no poder llevarnos un punto de aquí".

Ataque. "No estábamos cómodos, no hemos llegado con facilidad, pero era nuestro plan. Dender juntos y aprovechar las contras. Tenemos que seguir mejorando"

Lesión de Nacho Martín. "No he visto la acción, voy a esperar a verla, no puedo comentar nada"

Aprendizaje. "El equipo está triste después de perder en los últimos minutos. Toca pensar en el siguiente partido"

Próximo partido. "Veo al equipo convencido, siempre vamos a creer en la misma idea. Hemos perdido en los últimos minutos, pero le hemos puesto en aprieto a un gran equipo como es el Dépor. Toca pensar en El Molinón y jugar contra el Burgos"