Rumbo fijo hacia la cuarta victoria: el Sporting mantiene el plan para intentar ganar al Deportivo

Ni supersticioso, ni optimista, ni mucho menos pesimista. La realidad de Asier Garitano es la del sportinguismo, que busca, con trabajo e ilusión, la cuarta victoria consecutiva de la temporada en un inicio arrollador. La fortuna del calendario ha querido que la primera gran prueba del Sporting sea en La Coruña y ante un renovado Deportivo que se presenta como uno de los gallos de la categoría. Frente a los Yeremay, Soriano, Stoichkov y compañía, la primera defensa será la Mareona. Las estimaciones apuntan a que más de 2.000 sportinguistas acompañarán al equipo en uno de los grandes desplazamientos del año.

En el verde, si algo funciona no hay que tocarlo. "Afrontamos el partido bien, con mucha ilusión de poder competir. Ha sido una semana normal de entrenamiento, preparando las cosas que creemos que se puedan presentar para darles soluciones a los jugadores e intentar tener otro buen día", resumía el entrenador del Sporting, que no señaló ningún plan específico ante el Dépor.

Entre los convocados, pocas novedades. La principal, y esperada a lo largo de la semana, es la ausencia de Mamadou Loum. El centrocampista se retiró del entrenamiento el martes sin volver a ejercitarse de nuevo en las sesiones posteriores. "Tiene una roturita. No sé el tiempo, iremos valorando cada semana.

Se va a perder seguro algunos partidos. Dependerá de su evolución y lo que digan los médicos, iremos tranquilos, estamos en inicio de temporada", desveló Garitano. Al igual que hizo con el senegalés a su llegada, ha dejado fuera de la convocatoria al último fichaje, Oscar Cortés, para que continúe en su proceso de adaptación. "Está bien, pero es la primera semana después de llegar de Escocia. Son muchos cambios y preferimos que se quede aquí entrenando, que vaya mejorando su condición y, poco a poco, ir incorporándolo al grupo".

Sobre el once, el técnico de Vergara se guarda sus cartas, aunque viendo los resultados pasados, pocas sorpresas se esperan. Las únicas dos dudas residen de nuevo, por un lado, en el lateral derecho, donde Guille Rosas cuajó un gran partido ante la Cultural Leonesa, jugando los noventa minutos. La opción de Kevin Vázquez pasa porque Garitano opte por un planteamiento más defensivo ante el letal ataque coruñés.

La otra incógnita está en el ataque. Con Gaspar a tono, el extremo volverá a recuperar su hueco en el once, aunque el gran partido de Amadou el pasado viernes, con ovación de El Molinón incluida, puede que le haya hecho merecedor de una nueva oportunidad como titular.

Acabar con la mala racha

El 20 de septiembre de 2015, un gol de Álex Menéndez en el minuto 33 suponía la primera victoria del Sporting en su regreso a Primera División. Antes Lora en la asistencia y Sanabria en el remate, por partida doble los dos, habían adelantado al cuadro de Abelardo. Se va a cumplir una década de este partido que marcó el comienzo de la salvación en aquella temporada, pero que también significó la última victoria del Sporting en Riazor. Es cierto que el Deportivo tuvo, posteriormente, unos años en los que estuvo vagando por la antigua Segunda División B y por actual Primera Federación.

La buena dinámica con la que llega el Sporting al partido de hoy puede servir como motivo de optimismo para encontrar de nuevo la senda de la victoria que están transitando los rojiblancos esta campaña. La misma que comenzó Garitano a su llegada, en la que suma ocho victorias, frente a tres derrotas, en sus primeros once partidos como entrenador del Sporting. "Me sorprende que sea el que mayor porcentaje. Está bien. Seguimos pensando en el siguiente partido y son datos que me ponen contento", celebró con mesura Garitano en la previa del partido.

Con Yeremay, pero sin Mella

Después de un año en el que lograron asentarse en la categoría, con los altibajos típicos de Segunda, el Deportivo ha apostado fuerte esta temporada, incorporando a jugadores de nivel y reteniendo al que para muchos es el mejor jugador de la categoría: Yeremay. El director deportivo del conjunto gallego, Fernando Soriano, desvelaba al cierre del mercado que rechazaron ofertas por el canario que hubiesen supuesto el mayor traspaso en la historia de Segunda División.

No obstante, en el partido ante el Sporting no estará la otra gran perla de la cantera, David Mella. Convocado con la sub-21, será uno de los grandes fichajes de este año, Luismi Cruz, el que pueda ocupar su lugar. Y si este partido guarda un especial significado para alguien en el cuadro blanquiazul es para José Gragera. El centrocampista criado en Mareo podría volver a cruzarse con el Sporting tras su salida al Espanyol, aunque no está segura su participación. Aquejado de unas molestias, se ha mantenido al margen del equipo durante gran parte de la semana y hasta último momento no se sabrá si estará disponible.

La mayor certeza para este encuentro es que ambos equipos, por historia, afición y ambición protagonizarán un encuentro digno de Primera División. ◼