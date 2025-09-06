El Sporting cae en Riazor cuando acariciaba el empate: cuando resistir no es suficiente

Hasta en la derrota es fiel al estilo. El Sporting se dejó sus primeros puntos de la temporada a un minuto de los noventa reglamentarios y en Riazor. En un partido de pocas y repartidas ocasiones, con ambos estrellando un balón al palo, la victoria cayó del lado del que puso más en ataque. Tras un conservador planteamiento de Garitano, el castigo llegó cuando los rojiblancos parecían haber aguantado el chaparrón y controlado más los arreones locales. Barcia desniveló el encuentro con un gran zurdazo. Duele por ver rota la racha de tres triunfos consecutivos y tener tan cerca un punto de oro en una salida exigente. Queda la sensación de que el Sporting, con racanería y más músculo que fútbol, va a ser uno de esos equipos que venderán caras las derrotas. No es poco, pero hace falta más.

Poco Sporting arriba y menos ocasiones. La primera parte tuvo al Deportivo de La Coruña como protagonista ante un rival con el mono de trabajo puesto, esmerado en regalar pocos pasillos interiores y no tanto en administrar la pelota. Asier Garitano rearmó el flanco derecho para añadir obstáculos al habilidoso Yeremay. Doble lateral. Kevin, con Guille Rosas por delante. Un homenaje al fútbol de Bordalás. Alternativa estrenada esta temporada por el de Vergara. Casi no se vio a Yeremay, es cierto (hay que sumar las ayudas de Guille a Álex Corredera a costa de Mario Soriano). Tampoco se vio amenazar al conjunto rojiblanco la meta deportivista. Un tiro entre palos, a lanzamiento de falta de Otero, durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Germán, portero de los de casa, tocó más balones con los pies que con los manos.

La más clara, de las pocas de un primer acto de poco riesgo y menos vértigo, la tuvo el Deportivo. Yáñez, otra vez Yáñez, sacó una mano abajo, cargada de reflejos, para salir de un apuro que se veía venir ya en los primeros quince minutos. Llegó pasada la media hora, pero pudo ser antes. El cuadro gallego fue, poco a poco, rompiendo la presión alta rojiblanca, obligando a defender más cerca del área. Y en una de esas, de circular de lado a lado para abrir el compacto entramado de Garitano, un centro pasado desde la derecha acabó engatillado en el lado contrario por Escudero. El balón, raso, duro, terminó desviado gracias a un extraordinario palmeo del portero del Sporting.

Deportivo 1 0 Sporting 1-0, min. 89: Dani Barcia. Alineación Deportivo Germán (2); X. Navarro (1), Loureiro (2), Barcia (2), Escudero (1); Villares (1), Patiño (1); Luismi Cruz (2), Mario Soriano (2), Yeremay (1); y Mulattieri (1). CAMBIOS Eddahchouri (1) por Mulattieri, min. 61; Quagiliata (1) por Patiño, in. 67; Stoichkov (1) por Escudero, min. 67; Comas (1) por Luismi Cruz, min. 77; Christian Herrera (1)por X. Navarro, min. 77. Alineación Sporting Real Sporting: Yáñez (2); Kevin Vázquez (1), Pablo Vázquez (2), Perrin (1), Pablo García (1); Nacho Martín (1), Corredera (2); Guille Rosas (1), Gelabert (2), Dubasin (1); Otero (0).

CAMBIOS Gaspar (1) por Guille Rosas, min. 46; Diego Sánchez (1) por Pablo García, min. 53; Mbemba (1) por Nacho Martín, min. 57; Justin (s.c.) por Gelabert, min. 84 y Queipo (s.c.) por Otero, min. 84. Carlos Muñiz Muñoz (C. Aragonés). A monestó a los deportivistas Villares, Eddahchouri y Yeremay y a los rojiblancos Otero y Corredera. Riazor: 25.221 espectadores, según datos oficiales.

En los saques de esquina (5 del Dépor en la primera parte, por ninguno del Sporting), también intentaron apretar los locales. Ahí se hizo fuerte Pablo Vázquez, aplaudido por la afición coruñesa en el regreso a la que fuera su casa. Las tuvo tiesas con Loureiro y terminó llevándose bloqueos y golpes de quienes fueran sus compañeros para hacerle hueco al italiano Milattieri. El delantero pudo cabecear, arriba, uno de los cinco intentos. Bien el conjunto gijonés en una de las pruebas importantes de Riazor: el balón parado.

El tiempo de descanso deshizo el doble lateral y movió varias piezas. Gaspar entró en lugar de Guille Rosas. Gaspi se fue a la izquierda, y Duba regresó a su costado natural. Lo siguiente fue ver a Gelabert cabecear un balón al palo. Dos minutos iban de la reanudación cuando un centro de Kevin, que no pudo conectar limpio Otero, terminó con César ajustando en exceso. Respondió Yeremay. El canario disparó de primeras un centro raso desde la izquierda y se topó, también, con la madera. Acababa de empezar la segunda parte y ya se había visto más que en toda la primera.

Dos internadas de Luismi Cruz le costaron el sitio a Pablo García, relevado por Diego Sánchez para secar al extremo llegado desde el Tenerife. No era tarea sencilla. Tardó poco en sufrirlo. La entrada del avilesino llegó justo antes de que Yeremay cazara el tobillo izquierdo de Nacho Martín en una muy fea entrada y obligara a su sustitución. El de Noreña preguntaba si había sido roja. Se quedó en amarilla. Entre Mbemba y Justin, Garitano eligió al primero.

Continuó el toma y daca. De crecerse el Dépor, a un robo en tres cuartos de Gelabert para dar opción a Corredera a asomarse al balcón del área. Disparó con derecha y respondió bien Germán para desviar a córner. Toda la pólvora conservada en la primera parte, iba apareciendo a medida de que aparecían errores y espacios. Hidalgo atizó el ataque. Tras la entrada de Eddahchouri por Millattieri, saltó Stoichkov por Escudero para formar con dos arriba. De ahí a unos minutos finales con enfado monumental de Garitano a costa de un saque de esquina a favor, convertido en contragolpe deportivista. El gol, tardó, pero llegó.

Dani Barcia decidió a un minuto para los noventa reglamentarios. El balón parado tumbó al Sporting en una falta lateral en la que el central deportivista le ganó la partida a Justin para sacarse un zurdazo inapelable. Sacó Soriano desde el costado diestro de la defensa rojiblanca, pugnando Barcia y Justin por cabecear. Acabó la pelota muerta y apareció la izquierda del gol.