El Sporting tiene un plan "anti Yeremay": importante giro en el once

Es uno de los nombres propios en Segunda División y el Sporting tiene claro que será uno de los hombres a parar. El habilidoso Yeremay amenaza el pleno de puntos del Sporting y Asier Garitano tiene un plan para intentar pararlo. El entrenador rojiblanco estudia alinear un doble lateral para intentar bloquear el juego por fuera del Deportivo de La Coruña.

La visita a Riazor puede situar a Guille Rosas y Kevin Vázquez juntos, por primera vez. Ambos actuarían en el carril diestro, siendo Guille, presumiblemente, el que actúe por delante. En el otro costado, Pablo García tiene opciones de recuperar la titularidad en el lateral, con Dubasin por la tarde. Otero también apunta a ocupar el eje del ataque, lo que devolvería al banquillo a Amadou. El resto del equipo es el que viene de ganar la pasada jornada.

De mantenerse el plan de Garitano, el once sería el formado por: Yáñez; Kevin, Pablo Vázquez, Perrin, Pablo García; Nacho Martín, Corredera; Guille Rosas, Gelabert, Dubasin; y Otero.