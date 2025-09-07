El Sporting, la foto del primer mes de competición y el análisis de Garitano que cobra valor

Uno llegó a Mareo para actuar como central o lateral. El otro, para dotar de un perfil diferente la posición de "8". Mbemba y Justin Smith son, ahora mismo, las dos alternativas del Sporting para taponar la primera baja sensible de la temporada: el centro del campo. Después de semanas de búsqueda de un extremo y un central o lateral izquierdo en el mercado, la competición empieza a medir la capacidad de respuesta del equipo en una posición como la de mediocentro para recibir este domingo al Burgos (El Molinón, 18.30 horas).

El primer mes de competición ofrece una fiable aproximación al Sporting que intentará pelear por la zona alta esta temporada. Las primeras cuatro jornadas han mostrado a un equipo con mayor solidez defensiva y renovado carácter competitivo. Nueve puntos de doce posibles son prueba de ello. También este tiempo empieza a medir el fondo de armario. Detalle que, entre otras cosas, privó de un mayor botín en Riazor. A la prueba de un doble lateral en el costado diestro hay que añadir el agujero abierto en el centro del campo. Nacho Martín, a la espera de pruebas, tiene complicado estar disponible ante el Burgos, partido para el que está descartado el otro competidor por el puesto, Mamadou Loum. A la espera del regreso de Jesús Bernal, en la fase final de su recuperación tras la intervención en la rodilla a la que se sometió en enero, las alternativas se reducen a dos nombres.

Mbemba y Justin apuntan a ser dos de las soluciones para acompañar a Álex Corredera en el centro del campo. Pueden no ser las únicas, mucho más si los problemas en el tobillo de Nacho Martín quedasen en un simple golpe, pero tampoco hay muchas más alternativas. La primera elección de Garitano ha sido la de apostar por Mbemba. Lo hizo en Riazor, donde también dejó claras las limitaciones del francés para una categoría a la que le está tomando el pulso en un puesto donde no es especialista. "Es un chico que es un central o lateral, pero lo hemos utilizado en el centro", deslizó el de Vergara. No es, por tanto, un recambio natural. Atendiendo a las palabras el entrenador, tampoco la entrada de Justin lo sería exactamente.

"Justin es un ‘8’, aunque diferente a las características de Álex", comentó Garitano, en la previa de la visita al Ceuta. El futbolista franco-canadiense explicó en su presentación que puede adaptarse a ese puesto y también jugar algo más adelanto, como más lo ha utilizado el entrenador en este inicio de temporada. En ese sentido, su rol ha sido el de relevar a César Gelabert en ese trabajo por detrás del delantero. Habrá que esperar a cómo evoluciona la semana para ver qué planes tiene el preparador del Sporting y cómo piensa meterle mano a un rival rocoso en este comiezo de temporada.

Las continuas bajas por lesión se convirtieron en un problema para el Sporting durante la temporada pasada. Un aspecto que acabó llevándose por delante a Odin Vite, responsable del deportamento de Ciencias Aplicadas al Deporte. Ahora trabaja en el Al Shabab de Arabia Saudí. Este inicio de temporada no ha traído más problemas que los lógicos a estas alturas de temporada. Sobrecargas musculares que han llevado a regular a jugadores como Gaspar o, más recientemente, a Jordy Caicedo.

El problema muscular de Loum ha sido el más preocupante dentro de un marco en el que se trata de uno jugador que se incorporó con la pretemporada prácticamente finalizada. La baja ahora de Nacho Martín responde a un golpe tras un lance del juego, que algo derivado del trabajo o cuidado físico. La prudencia ha imperado desde el inicio de la campaña. Una de las pruebas es la paulatina entrada del equipo de los fichajes. A Oscar Cortés, que llegó hace una semana con la ambición de tener minutos en Riazor, le ha tocado esperar para entra en convocatoria.

El rival

El Burgos viene de sumar cinco puntos en estas primeras cuatro jornadas. Inició la campaña con un contundente 5-1 sobre la Cultural Leonesa. Un comienzo idílico en casa al que siguió un empate sin goles en el siempre difícil Riazor, algo que acaba de comprobar el propio Sporting. La única derrota que cedió hasta el momento fue en su visita al Andorra (2-1), encuentro en el que el tanto de Fer Niño llegó cuando los de casa ya contaban con dos tantos de ventaja. En el día de ayer no pasó del empate, sin goles, ante una Unión Deportiva La Palmas con muchos argumentos ofensivos. Se avecina un nuevo partido de detalles y pocas concesiones.