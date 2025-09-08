El curioso dato que sitúa a Guille Rosas como referente de asturianía en el Sporting

Asturias es parte de la identidad del Sporting, el club que más veces ha representado a la región en el fútbol profesional español. La historia del conjunto rojiblanco se entiende a través de futbolistas nacidos en territorio astur, desde leyendas como Quini o Joaquín, hasta un extenso ramillete de jugadores que tienen al lavianés Enol Prendes como el último en debutar con la camiseta rojiblanca. Los asturianos han tenido un peso dispar, pero permanente, en la plantilla en los últimos años.

Su influencia en últimas cinco temporadas se ha movido entre un 40% de los futbolistas del primer equipo (teniendo en cuenta solo los jugadores con dorsal de primera plantilla) y el 30,4% de la presente campaña. Guille Rosas es el único asturiano que ha repetido en el primer equipo durante estas cinco temporadas analizadas. Seis en total suma el gijonés con el "2" a la espalda.

El Sporting ha cambiado mucho en un lustro. Desde el relevo en la propiedad, hasta en la configuración de una plantilla en la que los asturianos tampoco se han quedado al margen de la búsqueda de la fórmula perfecta para conseguir el regreso a la Primera División. El número de jugadores de la tierra no ha bajado de siete en este tiempo, la cifra de la campaña actual. Alcanzó picos como los diez de la 2023-24, la única y última en la que se disputó el play-off de ascenso. Casualidad o no, fue la de mayor influjo astur.

La temporada 2021-22 se completó con nueve asturianos en la primera plantilla: Pedro Díaz, Gragera, Nacho Méndez, Rivera, Guille Rosas, Borja López, Pablo Pérez, Berto y Jony, más un décimo en Vitoria. La cesión de Manu García al Alavés acabó siendo un activo aprovechado por Orlegi a su llegada a Gijón para construir el nuevo Sporting. El club terminó luchando por evitar el descenso ese año. Un gijonés, Abelardo, evitó el desastre.

El curso 2022-23, el primero de Orlegi al frente del Sporting, mantuvo a Abelardo al frente y se inició con el traspaso de Manu García al Aris de Salónica griego por una cantidad que rondó los 3 millones de euros. Guille Rosas, Cote, Pedro Díaz, Rivera, Queipo, Gragera, Jony, Nacho Méndez y Gaspar formaron la nómina de nueve asturianos en la primer plantilla. Con un matiz. Gragera fue traspasado al Espanyol a mitad de curso por un montante de unos 1,5 millones de euros. El equipo, nuevamente, acabó salvando la categoría con apuros, lejos de la zona de privilegio.

La campaña 2023-24, tras un verano con el traspaso de Pedro Díaz al Girondins de Bourdeos por 2 millones de euros (cantidad que nunca cobró el Sporting, que además perdió el control sobre el jugador), fue la de más asturianos y mayor rendimiento deportivo. El regreso a Primera se acarició, cayendo en la semifinal del play-off de ascenso, ante el Espanyol. Cote, Gaspar, Nacho Méndez, Christian Joel, Guille Rosas, Rivera, Diego Sánchez, Nacho Martín, Pablo García y Queipo fueron los diez asturianos del primer equipo.

La temporada 2024-25 devolvió los fantasmas del pasado, en cuanto a volver a pelear por la zona baja, y redujo ligeramente la presencia de asturianos en la primera plantilla. Guille Rosas, Diego Sánchez, Nacho Méndez, Gaspar, Christian Joel, Nacho Martín, Pablo García, Cote y Queipo fueron los nueve futbolistas asturianos a las órdenes de Rubén Albés, primero, y Garitano, después.

Los siete futbolistas asturianos de la actual temporada son Christian Joel, Guille Rosas, Pablo García, Diego Sánchez, Nacho Martín, Gaspar y Queipo. Enol Prendes, aunque con dorsal de filial, se mantendrá en dinámica del primer equipo. En el horizonte, conseguir que Asturias vuelva a contar con el Sporting en la máxima categoría.