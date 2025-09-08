David Guerra y Asier Garitano se reunirán con los abonados del Sporting en El Molinón
El club prepara la tercera edición del foro de aficionados sin Alejandro Irarragorri y con el municipal gijonés como escenario
O. N.
El Sporting celebrará este jueves una nueva edición del foro de aficionados, una actividad iniciada con la entrada del Grupo Orlegi en el club para acercar el diágolo entre el club y sus abonados. En esta ocasión, David Guerra y Asier Garitano se sentarán en El Molinón junto a cerca de un centenar de abonados rojiblancos de la actual temporada. El acto empezará a las 18:00 horas. A diferencia de la primera edición, en el anuncio del conjunto gijonés no se concreta que Alejandro Irarragorri, presidente del Sporting, vaya a participar.
La inscripción para tomar parte en el acto estará disponible este martes, al mediodía, en la web del club (se habilitará una opción dentro del área de abonados). En caso de que las peticiones sean superiores al aforo, el club realizaría un sorteo, eligiendo de forma aleatoria un número de abonado a partir del cual se completarían las plazas disponibles.
El presidente ejecutivo y el entrenador responderán las cuestiones, dudas, críticas y sugerencias de la afición. El Sporting subraya que se realiza con "el objetivo de mantener cauces de comunicación directa para atender las demandas y preocupaciones de la masa social sportinguista. Este encuentro, que ya suma tres ediciones, es una apuesta por continuar escuchando a nuestros aficionados y tener en cuenta sus puntos de vista".
